عصام جمعة يكشف: كان سيتم للاستغناء عن سيف الدين الجزيري لكن الأخير طالب باموال منحها لشقيق الجريئ وعنصر حراسة أبلغ بقير بالاستغناء عنه

كشف الاعب السابق عصام جمعة عن تجاوزات حصلت في المنتخب الوطني قبل مونديال قطر.

واضاف في تصريح لاذاعة " اي اف ام" " كان من المتوقع التخلي عن بلال العيفة لكن الانتقادات الشعبية دفعت المدرب جلال القادري لدعوته مجددا".



..



.

.. ...

وقال انه تم إصدار شهادة طبية في ظرف ساعتين للاستغناء عن الخنيسي لكن فشلت تلك الجهود بعد أن كشف الأطباء انه في حالة جيدة".وأكد انه كان سيتم للاستغناء عن سيف الدين الجزيري لكن الأخير طالب باموال منحها لشقيق رئيس الجامعة وديع الجريئ".وتابع " في النهاية تم الاستغناء عن سعد بقير وقام المدرب بابلاغه من خلال عنصر حراسة في الفندق الذي أقام فيه المنتخب في الدمام بالسعودية".