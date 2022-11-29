عصام جمعة يكشف: كان سيتم للاستغناء عن سيف الدين الجزيري لكن الأخير طالب باموال منحها لشقيق الجريئ وعنصر حراسة أبلغ بقير بالاستغناء عنه


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 06:27 قراءة: 0 د, 39 ث
      
كشف الاعب السابق عصام جمعة عن تجاوزات حصلت في المنتخب الوطني قبل مونديال قطر.
واضاف في تصريح لاذاعة " اي اف ام" " كان من المتوقع التخلي عن بلال العيفة لكن الانتقادات الشعبية دفعت المدرب جلال القادري لدعوته مجددا".

وقال انه تم إصدار شهادة طبية في ظرف ساعتين للاستغناء عن الخنيسي لكن فشلت تلك الجهود بعد أن كشف الأطباء انه في حالة جيدة".
وأكد انه كان سيتم للاستغناء عن سيف الدين الجزيري لكن الأخير طالب باموال منحها لشقيق رئيس الجامعة وديع الجريئ".
..

.

وتابع " في النهاية تم الاستغناء عن سعد بقير وقام المدرب بابلاغه من خلال عنصر حراسة في الفندق الذي أقام فيه المنتخب في الدمام بالسعودية".


..
...





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257544



World cup
  16:00 Equateur - Senegal
  16:00 Pays-Bas - Qatar
  20:00 Wales - Angleterre
  20:00 Iran - Etats-Unis

En continu...

Toutes les news...
دخول الشتاء
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 | 5 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:47 12:15 07:11 05:40
Babnet
10°
 Babnet17° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1017°-1317°-1318°-1220°-14
  • Avoirs en devises
    21858,4

  • (28 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36406 DT        1$ =3,22204 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 nov)   273,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   