قضت اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالرفض في القضية التى رفعتها عبير موسى في حق الدستوري الحر لإيقاف المسار الانتخابي وتجميد أموال هيئة الانتخابات.
قضية الدستوري الحر لإيقاف المسار الانتخابي وتجميد أموال هيئة الانتخابات... القضاء يصدر حكمه
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الانتخابات التشريعية 2022
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