المحامية وفاء الشاذلي تؤكد صدور بطاقة جلب في حق رئيس الجامعة وديع الجريء


Publié le Mardi 15 Novembre 2022 - 09:45 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أكدت الاثنين 14 نوفمبر، المحامية وفاء الشادلي خلال حضورها في قناة تونسنا ان رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء صدرت في حقه بطاقة جلب على خلفية القضايا المرفوعة ضده والمتعلقة اساسا بالفساد المالي.


وأفادت وفاء الشاذلي بأن وديع الجريء تتعلق به عديد القضايا وان اصدار بطاقة الجلب جاء على اثر هروب الجريء من مواجهة قاضي التحقيق في 3 مناسبات.

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يذكر في المقابل، ان جامعة كرة القدم وتزامنا مع تحول وفد المنتخب الي السعودية، نفت وجود أي بطاقة قضائية في حق رئيس الجامعة وأعضاء المكتب الجامعي.



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