بودن لمجلس حقوق الإنسان: التجاذبات السياسية اضعفت الدولة والبرلمان المنحل لم يضف للتونسيين سوى الاحساس باليأس

توجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، بخطاب الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، بمناسبة ترؤسها للوفد التونسي خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني في مجال حقوق الانسان بجنيف.





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'التعذيب ليس سياسة دولة بل مجرّد حالات معزولة'

لا مجال للتراجع عن حرية التعبير والحق في التظاهر.. والتجاوزات كانت فردية

نريد ديمقراطية تتوفر فيها شروط الاستدامة وليس ديمقراطية هشّة أو صُوريّة

رغم التدفقات الرهيبة وتواجد الآلاف منهم.. لم تبخل تونس على المهاجرين بأي عناية أو حماية

واكدت رئيسة الحكومة انه ومنذ ان تقدمت تونس باخر تقرير لها في 2017، والذي تسلمت اثره 248 توصية قبلت منها 183 واحاطت علما بـ59 توصية، فقد التزمت باتباع المنهج القائم بحقوق الانسان وفقا لاولوياتها واحتياجاتها.وتابعت نجلاء بودن، انه ومنذ ذلك الحين شهدت تونس عديد اللحظات الفارقة على درب مسارها الديمقراطي، منها الانتخابات البلدية في 2018 والانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019.واضافت بودن ان المسار الديمقراطي شهد تعثرا نتيجة تفاقم التجاذبات السياسية التي اضعفت الدولة لاسيما في ظل الازمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي اثرت على تمتع التونسي بحقوقه، واولها حقه في الصحة والحياة.وتابعت بودن ان "البرلمان المنحل تحول الى ساحة للعنف المادي والنفسي والذي لم يضف للتونسيين سوى الاحساس بانسداد الافق والياس.. الامر الذي دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتجميد البرلمان ثم حلّه ووضع دستور جديد بعد استفتاء 25 جويلية 2022 في انتظار الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر القادم".وأكدت رئيسة الحكومة فتح تحقيق في ما اسمته "ادعاءات التعذيب". وشددت بودن على ان التعذيب ليس سياسة دولة بل يظل مجرد حالات معزولة، حسب تعبيرها.واشارت بودن في كلمتها الى تقرير الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على اساس الجنس والهوية الجنسانية، الذي اقر بالجهود التي تبذلها تونس في هذا المجال رغم السياق الثقافي والاجتماعي.كا اشارت ايضا الى الزيارة التي ادتها اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب في مارس الفارط، والتي كان لها حرية النفاذ الى جميع الاماكن دون قيد او شرط، وفق تعبيرها.وأكدت رئيسة الحكوم ان الحق في التظاهر والتجمع السلمي في تونس مكفول للجميع، ولم يتم منه اي مظاهرة في اي مجال.واضافت بودن ان التجاوزات التي وقع تسجيلها كانت فردية وتم فتح تحقيق فيها.وتابعت بودن ان حرية التعبير والحق في التظاهر هما حجر زاوية في منظومة حقوق الانسان في تونس ولا مجال للتراجع فيها او عنها.وشددت بودن ان الدليل على ذلك هو تعدد المنابر الاعلامية المفتوحة لمعارضي مسار 25 جويلية، وحرية التعبير عبر الانترنات في اطار احترام الغير دون المس من كرامة الاشخاص او القذف والثلب والتشهير والتحريض على الكراهية وترويج المعلومات المغلوطة.وقالت رئيسة الحكوم إن الديمقراطية الضامنة لحقوق الإنسان والحربات في تونس خيار لا رجعة فيه.وأضافت نجلاء بودن، "نريد ديمقراطية تتوفر فيها شروط الاستدامة وفي مقدمتها قضاء عادل لا سلطة عليه في أحكامه غير القانون وهو ما أكده دستور 25 جويلية 2022 في فصله 117" وتابعت "لا نريد ديمقراطية هشّة أو صوريّة تخفي مشاكل هيكلية عميقة".كما أبرزت رئيسة الحكومة أن إصلاح النظام القضائي شكّل اولوية قصوى حتى يتحرر من العقيات والضغوطات ويصبح قضاء يستجيب للمعايير الدولية وفق تعبيرها.ولفتت إلى أن إرساء المحكمة الدستورية يشكل محطة نحو ترسيخ الحقوق والحريات وضمانها.وشددت رئيسة الحكومة ان الهجرة غير النظامية هي قضية عالمية وتستوجب حلولا عالمية في اطار المسؤولية الدولية المشتركة، خاصة وانها اصبحت مرتبطة بالجريمة المنظمة والارهاب والاتجار بالبشر.واشارت بودن الى الجهود التي تبذلها تونس لجماية جميع المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين،رغم التدفقات الرهيبة التي شهدتها ورغم وجود الالاف منهم بطرق غير نظامية في تونس، ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.وتابعت انه رغم هذه الظروف لم تبخل تونس على هذه الفئات باي حماية اوعناية لا سيما خلال فترة الكوفيد عبر النفاذ للتلاقيح والخدمات الصحية كسائر المواطنين.