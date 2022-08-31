بنزرت يقتل شقيقه بالرصاص ثم يحاول الانتحار

جدت ليلة أمس جريمة بشعة بمدينة اوتيك من ولاية بنزرت تمثلت في قتل شاب رميا بالرصاص. من قبل شقيقه الذي تسلح ببندقية صيد وأطلق النار عليه اثر خلافات بينهما.





ولم يكتفي المتهم بذلك بل أطلق النار على نفسه وقد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بالحرجة .هذا واذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة بدقة.يذكر أنّ نفس منطقة أوتيك شهدت قبل 24 ساعة جريمة أخرى، ذهب ضحيتها شخصين إحدهما له مشاكل نفسية كان قد أصاب شاباً بساطور ثمّ لاذ بالفرار قبل أن يتمّ العثور عليه جثة هامدة تتدلّى من عمود كهربائي، وفي ساعة متأخّرة من مساء أمس الثلاثاء توفي المعتدى عليه متأثّرا بإصابته.