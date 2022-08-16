بية الزردي: ''أمينة فاخت استفزت الناس الكل وحركاتها كانت صادمة''


Publié le Mardi 16 Août 2022 - 17:20قراءة: 0 د, 40 ث
      
علقت بية الزردي مقدمة برنامج '' w9ayet baya''، على إذاعة إي أف أم، اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، على حضور الفنانة أمينة فاخت في مهرجان قفصة والحركات التي قامت بها أمام الجمهور.


وقالت بية الزردي ''أمينة فاخت استفزت الناس الكل في حضورها المرة هذي''، معتبرة أن الجمهور لم يعطي اهتمام كبير للنشاز والجمل التي تكررت أثناء آدائها للأغاني، قائلة '' الناس المرة هذي ركزت على حركاتها التي كانت صادمة وغير مقبولة''، وفق تعبيرها.
وتابعت '' ما تزيدوش تخليوها تشوه مسيرتها وتتمادى وتغلط قولولها ستوب''، حسب تقديرها.



وكانت امينة فاخت اثارت جدلا واسعا بسبب طريقة حضورها ولبسها على ركح مهرجان قفصة. وقامت أمينة فاخت ببعض " الحركات" على الركح وهو ما اثار حالة من الصدمة لدى متابعيها.
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