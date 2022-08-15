Ooredoo تعلن عن أول فائز لها في لعبة الشحن الخاصة بكأس العالم

بلاغ صحفي -

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أعلنت Ooredoo عن الفائز الأول في لعبة الشحن الخاصة بـ "كأس العالم FIFA قطر 2022".وقد تم السحب الأول في 11 أوت 2022 وتم تنظيم حفل ثري بهذه المناسبة بحضور سونيل ميشرا، مدير التسويق في Ooredoo تونس.تحصل الفائز على باقة بحزمة كاملة لحضور مباريات تونس في "كأس العالم FIFA قطر 2022".وصرح سونيل ميشرا، مدير التسويق في Ooredoo تونس: "هدفنا من تنظيم هذه اللعبة هو منح حرفائنا فرصة تحقيق امنياتهم ودعم المنتخب الوطني لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. نتمنى إقامة ممتعة للفائز الأول وندعوكم جميعا للبقاء على تواصل معنا للحصول على العديد من المفاجآت والهدايا في الأسابيع المقبلة."ومن جانبه، شكر عادل بوقرة شركة Ooredoo على هذه الفرصة الرائعة مصرحا: "أنا سعيد جدا بالفوز بهذه الجائزة. وأشكر Ooredoo جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لي لأعيش تجربة استثنائية. دعم بلدي في كأس العالم هو أفضل هدية يمكنني الحصول عليها".لمعرفة المزيد، زوروا صفحات التواصل الاجتماعي والمتاجر الخاصة بنا واكتشف مفاجآتنا وكن أحد الفائزين المحظوظين.