كشفتها كاميرا مراقبة ثبتها زوجها في غفلة منها: الاحتفاظ بممثلة وشاب من أجل الزنا


Publié le Lundi 08 Août 2022 - 23:14قراءة: 0 د, 23 ث
      
اذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية باريانة لاعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بادارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بممثلة تلفزية معروفة من أجل شبهة الزّنا صحبة شاب وذلك إثر شكاية تقدم بها زوجها المخرج الذي أفاد أنه بحكم تردده على فرنسا ترك زوجته الممثلة داخل شقتهما بحي النصر ولما عاد وتثبت من تسجيلات كاميرا المراقبة التى ثبتها دون أن تتفطن لها هاله ما عثر عليه حيث تبين له تردد شاب على منزله في غيابه وعقده لعلاقة مع زوجته.

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