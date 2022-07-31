المنصف ذويب: سننظم مؤتمر صحفي لكشف خلفيات الحملة ضد لمين النهدي

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" ندوة صحفية

يهم شركة منارة المنتجة لمسرحية نموت عليك للمنصف ذويب ولامين النهدي اعلام من يهمهم الأمر بانه تقرر عقد ندوة صحفية عاجلة للوقوف علي اسباب ودوافع الحملة الواسعة وتداعياتها المادية والمعنوية واستغلال البعض للركوب على الحادثة.

وسنوافيكم في القريب بموعد ومكان الندوة.

شكرا"

أعلن المنصف ذويب كاتب نص مسرحية " نموت عليك" التي أثارت جدلا واسعا بعد عرضها في مهرجان قرطاج حيث لم تلقى تاييدا من قبل المشاهدين الذين خرجوا بعد نصف ساعة من بداية العرض.وقال المنصف ذويب انه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لكشف خلفيات الحملة ضد لمين النهدي.و"نموت عليك"، وهي من تأليف وإخراج المنصف ذويب، تنتمي إلى جنس "الميلودراما"، كما يقدمها النهدي، وهي عمل ساخر دام عرضها 90 دقيقة. وتدور أحداث هذه الميلودراما حول "عيّاش" وهو مواطن تونسي عاطل عن العمل متزوّج ويعيش أوضاعا مادية واجتماعية صعبة دفعته إلى محاولة الانتحار، غير أن حادثة محاولة الانتحار جعلت منه شخصية مشهورة وبطلا وهميا بفضل سعي العديد من الأطراف من أحزاب وأقليات ومتشددين دينيين ومهربين لابتزازه والاستثمار في انتحاره.وتقمّص الأمين النهدي، في هذا العمل، ما يناهز 40 شخصية مختلفة، ناقدا بأسلوب هزلي ساخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية التي عاشتها تونس بعد الثورة. وتعرّض للاستثمار السياسي والمنظماتي والديني في آلام الناس لتحقيق مغانم ومنافع ذاتية.وجاء النص محمّلا بالمضامين والإيحاءات والرموز ليعكس الصعوبات التي يعيشها التونسيون بعد الثورة من استفحال لظاهرة البطالة وتفشي الإرهاب وارتفاع نسبة الفقر والتهميش وتدني المقدرة الشرائية وانقلاب القيم الأخلاقية في المجتمع وغيرها من المظاهر السائدة في تونس ما بعد 2011.