"نموت عليك" للأمين النهدي: غاب الإضحاك فغادرت المسرح أعداد كبرى من الجمهور

..





مهرجان قرطاج الدولي عاد الممثل الكوميدي الأمين النهدي لاعتلاء ركح المسرح الروماني بقرطاج بعد غياب لسبع سنوات، حيث توافدت أعداد هائلة متعطشة للضحك، الليلة الماضية، لمتابعة عمله الجديد "نموت عليك" ضمن برمجة الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي (14 جويلية - 20 أوت 2022).و"نموت عليك"، وهي من تأليف وإخراج المنصف ذويب، تنتمي إلى جنس "الميلودراما"، كما يقدمها النهدي، وهي عمل ساخر دام عرضها 90 دقيقة. وتدور أحداث هذه الميلودراما حول "عيّاش" وهو مواطن تونسي عاطل عن العمل متزوّج ويعيش أوضاعا مادية واجتماعية صعبة دفعته إلى محاولة الانتحار، غير أن حادثة محاولة الانتحار جعلت منه شخصية مشهورة وبطلا وهميا بفضل سعي العديد من الأطراف من أحزاب وأقليات ومتشددين دينيين ومهربين لابتزازه والاستثمار في انتحاره.وتقمّص الأمين النهدي، في هذا العمل، ما يناهز 40 شخصية مختلفة، ناقدا بأسلوب هزلي ساخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية التي عاشتها تونس بعد الثورة. وتعرّض للاستثمار السياسي والمنظماتي والديني في آلام الناس لتحقيق مغانم ومنافع ذاتية.وجاء النص محمّلا بالمضامين والإيحاءات والرموز ليعكس الصعوبات التي يعيشها التونسيون بعد الثورة من استفحال لظاهرة البطالة وتفشي الإرهاب وارتفاع نسبة الفقر والتهميش وتدني المقدرة الشرائية وانقلاب القيم الأخلاقية في المجتمع وغيرها من المظاهر السائدة في تونس ما بعد 2011.ولخّص الثنائي الأمين النهدي والمنصف ذويب هذه المظاهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصطلح "عيّاش" اسم الشخصية الرئيسية في العمل، وهذا المصطلح يُطلق في اللهجة العامية التونسية على الكادحين من أجل لقمة العيش الذين يكسبون قوتهم اليومي، وهم يمثّلون اليوم فئة هامة من المواطنين التونسيين أمام الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها تونس.واختار الأمين النهدي والمنصف ذويب أن يُنهيا العرض بالانتصار للوطن وحب الوطن أملا في غد مشرق لتونس.ولئن عرفت "نموت عليك" إقبالا جماهيريا هائلا قبل العرض، فإن أعدادا كبرى من الوافدين الباحثين عن الضحك قد بدأت في مغادرة مدرجات المسرح بعد أقل من ساعة على العرض. ويفسر عدد من المغادرين للمسرح ذلك "بافتقاد أداء الممثل للأسلوب الهزلي والإضحاك وسقوط الإيقاع في الملل"، السبب الذي لم يشدّ انتباههم ومقاطعة بقية أطوار العرض.وتحدّث الأمين النهدي، في الندوة الصحفية التي تلت العرض مباشرة بالمركز الإعلامي للمهرجان، عن سعادته بالحضور الجماهيري الذي حضر العرض، قائلا "ليس من السهل الحفاظ على هذا الإقبال الجماهيري طيلة مسيرة فنية امتدت لـ 50 سنة".وفي ما يتعلّق بمدى التجاوب الجماهيري مع العرض، أكد النهدي أن ليس من الضروري أن يكون الضحك هو وسيلة للتجاوب مع مشاهد العرض، مضيفا "هناك مواقف ضحك فيها الجمهور ومن الجمهور أيضا من يتفاعل بالتركيز في مختلف مضامين العرض". وذكر أن "العروض الأولى لـ "المكي وزكية" عرفت الأمر نفسه ثم تطورت المسرحية مع نسق العروض ".وأشار إلى أن "المكي وزكية" قدّمت أكثر من 600 عرض على مدى سبع مواسم، قائلا: "لم أكن أتوقع أن يتجاوز هذا العمل موسما واحدا". كما أفاد أن هناك طلبات عديدة على العمل "نموت عليك" في الخارج لا سيما في فرنسا وسويسرا وكندا وأنقلترا.وجدير بالتذكير أن آخر صعود للأمين النهدي على ركح المسرح الروماني بقرطاج كان سنة 2015 بعرض "ليلة على دليلة" وهي العمل الثالث في رصيده بعد "المكي وزكية" و"في هاك السردوك نريشو".