بوغلاب لقيس سعيد: في قلب الأزمة متع تونيسار تهز طيارة تمشي بيها للجزائر!؟ موش قلت زاهد في الحكم!؟ شبي سيادتو ما مشاش في الطيارة متع الجيش ‎‎

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انتقد الخميس 7 جويلية، الاعلامي محمد بوغلاب، رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بأزمة شركة الخطوط التونسية والتونسيين العالقين مشيرا الي انه وفي قلب هذه الأزمة الرئيس استعمل طائرة من طائرات التونيسار لزيارة الجزائر لمدة يومين.وتساءل بوغلاب مستنكرا "موش عارف ثمة مشكل متع طيارات، كيفاش يسمح لروحو ينقّص طيارة من طيارات التونيسار ومشى ييها للجزائر؟؟.. وبعد تقول للوزير ضرورة التصدي لكل من يحاول تعطيل السير العادي لقطاع النقل، هاك انت عطلت مصالح المسافرين.وتابع بوغلاب متحدثا عن رئيس الجمهورية "موش قال زاهد في الحكم، شبي سيادتو ما مشاش في الطيارة متع الجيش!؟ مشات للصين وزنزيبار..." وخاطب الرئيس قائلا "ما تحبش تطلع في طيارة الجيش؟؟!..ماك تموت عالقوات المسلحة!!".وأضاف بوغلاب "التونيسار غارقة وتزيد تغرقها وبعد تقول حلول فورية " واستدرك قائلا " ٱما انتوما لاهيين في عركة اخرى...تحبوا تعديو مكبوب السعد، دستور قطعان الرقبة".