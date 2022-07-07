بوغلاب لقيس سعيد: في قلب الأزمة متع تونيسار تهز طيارة تمشي بيها للجزائر!؟ موش قلت زاهد في الحكم!؟ شبي سيادتو ما مشاش في الطيارة متع الجيش ‎‎


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 09:07قراءة: 0 د, 42 ث
      
انتقد الخميس 7 جويلية، الاعلامي محمد بوغلاب، رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بأزمة شركة الخطوط التونسية والتونسيين العالقين مشيرا الي انه وفي قلب هذه الأزمة الرئيس استعمل طائرة من طائرات التونيسار لزيارة الجزائر لمدة يومين.


وتساءل بوغلاب مستنكرا "موش عارف ثمة مشكل متع طيارات، كيفاش يسمح لروحو ينقّص طيارة من طيارات التونيسار ومشى ييها للجزائر؟؟.. وبعد تقول للوزير ضرورة التصدي لكل من يحاول تعطيل السير العادي لقطاع النقل، هاك انت عطلت مصالح المسافرين.

وتابع بوغلاب متحدثا عن رئيس الجمهورية "موش قال زاهد في الحكم، شبي سيادتو ما مشاش في الطيارة متع الجيش!؟ مشات للصين وزنزيبار..." وخاطب الرئيس قائلا "ما تحبش تطلع في طيارة الجيش؟؟!..ماك تموت عالقوات المسلحة!!".


وأضاف بوغلاب "التونيسار غارقة وتزيد تغرقها وبعد تقول حلول فورية " واستدرك قائلا " ٱما انتوما لاهيين في عركة اخرى...تحبوا تعديو مكبوب السعد، دستور قطعان الرقبة".
..





Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 249414

Ahmed01  (France)  |Jeudi 07 Juillet 2022 à 13h 41m |           
ودّ كبير بين بوغلاب والنهضة هذه الأيام ! وهذا ـ كما يُقال ـ بعد اللتيا والتي ، ولله في خلقه شؤون ، وقد يجمع ـ في فيزياء ما بعد الفضاء ، طبعا ـ بين خطيْن متساويْن
والله أعلم

Zelazou  (France)  |Jeudi 07 Juillet 2022 à 13h 00m |           
Il a tout à fait raison Boughallab
Kais est irresponsable et ne fait que parler et ne rien faire

Oceanus  (Tunisia)  |Jeudi 07 Juillet 2022 à 11h 44m |           
Kais saied aurait du aller sur une charette ou sur un ane comme le veut boughalab qui se remplit les poches jour et nuits sur les stations de tv et de radios oui pour boughlab la revolution est bonne car il est devenu riche et celebre et si ce train s arrete il deviendra trist comme beaucoup qui sont devenu permanents sur les radios et les tv oui c est un un materiel de travail ou on peut insulter et faire le fou et puis encaisser de l argent
mais les fils des pauvres eux qu ils aillent mourir dans les mers

Hamditch  (Tunisia)  |Jeudi 07 Juillet 2022 à 09h 28m |           
متزهد في الحكم عععع تي عطى لروحو صلوحيات إمبراطور...



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 07 جويلية 2022 | 8 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:16 12:31 05:07 03:17
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 50:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
7.72 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2733°-2531°-2331°-2334°-24
  • Avoirs en devises
    24439,9

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,24286 DT        1$ =3,11860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1319,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   