تمتّع بلا حدود! نجم الترفيه POCO M4 Pro متاح في تونس

بلاغ صحفي -

تجمع قوة ترفيه POCO M4 Pro بين السعر والجودة والأداء الذي لا يهزم

..





توفر المنتج

أعلنت POCO، العلامة التجارية التكنولوجية المشهورة لدى الشباب في جميع أنحاء العالم، عن إطلاق POCO M4 Pro في تونسللذين يبحثون عن أفضل تجربة ترفيهية، لا تنظر إلى أبعد من POCO M4 Pro، الذي يتميز بشاشة AMOLED 90Hz جنبًا إلى جنب مع مكبرات الصوت المزدوجة، وكاميرا رئيسية عالية الدقة 64 ميجابكسل ، مدعومة بتقنية MediaTek Helio G96عالية الأداء ، وبالطبع شحن سريع 33W Pro.قال كيفين كيو، رئيس POCO Global: "في POCO، نسعى جاهدين لتجاوز توقعات العملاء والذهاب إلى أبعد من ذلك لتقديم أفضل تجربة بأسعار معقولة". "بالنسبة للمستهلكين الذين يبحثون عن تجربة ترفيهية فائقة وممتعة بسعر لا يضاهى، يعد POCO M4 Pro خيارًا تنافسيًا للغاية.يقدم تجارب ترفيهية لا مثيل لها بسعر لا يُضاهى: POCO M4 Proيعد POCO M4 Pro مركزًا ترفيهيًا قويًا يجمع بين القيمة التي لا تقبل المنافسة والجودة والأداء. تستخدم شاشته مقاس 6.43 بوصة شاشة AMOLED DotDisplay لأول مرة في سلسلة POCO M. يتميز بمعدل تحديثHz 90 ومعدل أخذ عينات باللمس Hz180، مما يوفر حساسية كبيرة لكل تفاعل مع الجهازتعطي مجموعة DCI-P3 الواسعة الحياة على جميع الألوان، بينما تصل حدة ضوء الشاشة إلىnits 1000 يمكنه ضبط حدة الضوء تلقائيًا وفقًا للبيئة للترفيه المتواصل وهو معتمد من SGS لـ "Eye Care Display" و "Seamless Display" لجلسات المشاهدة الممتدة. يتيح وضع القراءة 3.0 للمستخدمين التبديل إلى درجة حرارة لون أكثر دفئًا لتقليل إجهاد العين، خاصة في الليل. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة نسيج ورقي إلى خلفية النص للحصول على تجربة أكثر واقعية. كل هذا يعمل بدقةFHD+ 2400 × 1800، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالاستخدام السلس لكل شيء بدءًا من تتبع أحدث مدونات الفيديو إلى الإبحار المتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك أثناء الاستمتاع بتجربة بصرية واضحة.يلتقط إعداد الكاميرا الثلاثية بكاميرا أساسية عالية الدقة بدقة 64 ميجابكسل صورًا واضحة ومفصلة، وهي الأولى من نوعها التي تظهر لأول مرة في سلسلة M. يتيح لك وضع اللحظات الكبيرة في منظورها الصحيح بزاوية 118 درجة أوسع. تسمح لك العدسة المقربة بدقة 2 ميجابكسل بالاقتراب و أخذ لقطات مذهلة للعالم الصغير الذي نادرًا ما نراه بالتفصيل. تمتلئ الكاميرا الثلاثية أيضًا بالميزات التي تتيح للمستخدمين التقاط كل لحظة من يومهم بتفاصيل رائعة، بما في ذلك الفيديو البطيء، والفيديو السريع، والوضع الليلي. بالطبع، إذا كانت صور السيلفي طريقة عمل لمحتوى مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل هي أكثر من مجرد مواجهة للتحدي المتمثل في إبقاء مستخدميها في أفضل حالاتهم.يزن POCO M4 Pro 179.5g فقط ونحافة 8.09 مم [1]، مما يجعله أخف هاتف ذكي من نوع POCO حتى الآن. لكن هذه الخفة لا تعني أننا نضحي بالتنوع. على العكس من ذلك، فهو مزود ببطارية ضخمةmAh 5000 يمكن أن تدوم أكثر من يومين [2]. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة شحن جهاز POCO M4 Pro سريع الشحن بقوة 33 واط بالكامل في غضون ساعة واحدة فقط [3] - ما يكفي من الوقت لتناول شيء ما. لحسن الحظ، إذا كان الوقت جوهريًا، فما عليك سوى شحن POCO M4 Pro لمدة 10 دقائق فقط، وهو ما يعادل ساعتين أساسيتين من تشغيل الفيديو.تم تجهيز POCO M4 Pro بشريحة MediaTek Helio G96، وهي شريحة عالية الأداء قادرة على التعامل مع أي شيء يمكن للمستخدم تحميله. تم تجهيز POCO M4 Pro بمعالج octa-core بسرعة 2.05 جيجاهرتز ووحدة معالجة الرسومات ARM Mali-G57 MC2، والتي تمنحها كل القوة لتزويد المستخدمين بتجربة ترفيهية مطلقة. ولكن للحصول على مقياس إضافي لضمان تشغيله بأقصى أداء، تم تصميم تقنية LiquidCool 1.0 Plus للحفاظ على درجة حرارة معتدلة بغض النظر عن مدة استخدام POCO M4 Pro وعدد مرات استخدامه.إذا لم تكن RAM التي تبلغ 8 جيجابايت كافية، فيمكن لتقنية توسيع RAM الديناميكية نقل 3 جيجابايت إضافية من ROM سعة 256 جيجابايت. يمكن توسيع التخزين حتىTo 1 [[4، مما يعني أنه قادر على تخزين مكتبة شخصية تصل إلى 500 مقطع فيديو و250.000 أغنية و500.000 صورة [5]. تم تجهيز POCO M4 Pro أيضًا بمكبرات صوت مزدوجة لتجربة صوت غامرة، ومحرك خطي بمحور Z لاستجابة ردود الفعل اللمسية، وMIUI13 الجديد كليًا للحصول على تجربة مستخدم مستقرة وجذابة.سيتوفر8GBRAM 256RAM POCO M4 Pro أيضًا بثلاثة ألوان Power Black : و Cool Blue و POCO Yellow.POCO M4 Pro 8 Go + 256 Go :سعر التجزئة الموصى به هو 1149 دينارسيكون متاحًا في جميع نقاط بيع الهواتف الذكية وكذلك متاجر Xiaomi[1] قد تختلف السماكة قليلاً بين متغيرات الألوان المختلفة.[2] 5000 مللي أمبير هي القيمة النموذجية. بناءً على نتائج الاختبارات المعملية الداخلية. قد يختلف عمر البطارية الفعلي.[3] تم اختباره من قبل المعامل الداخلية. قد تختلف النتائج الفعلية.[4] قد يختلف دعم بطاقة الذاكرة الفعلية وتوافقها باختلاف الشركة المصنعة.[5] فرضيات الحساب MP3 = 4 Mo, صورة = 2 ميجا بايت وفيلم = 2 جيجا بايت.POCO هي علامة تجارية ناشئة مستقلة ولدت من شركة Xiaomi. حتى الآن، دخلت POCO في أكثر من 85 سوقًا عالميًا. في عام 2021 وحده، وصل إجمالي شحنات الهواتف الذكية من POCO إلى 23 مليونًا.حاليًا، لدى POCO فريق مستقل للمنتجات والمبيعات والتسويق، وتشارك موارد Xiaomi للتصنيع وما بعد البيع. POCO هي علامة تجارية للتكنولوجيا الاستهلاكية ، تستند إلى فلسفة "كل ما تحتاجه ، لا شيء تحتاجه" ، مع التركيز بشكل أساسي على متطلبات وتعليقات معجبي POCO. إنها تعتمد على السعي الحثيث للتكنولوجيا التي يحتاجها معجبوها بالفعل، و إضافة الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار وتحديثات المنتج المستمرة لتطوير نفسها.