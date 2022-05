Tunisie: La BCT relève son taux directeur de 75 points de base

Communiqu de presse du Conseil dAdministration de la Banque Centrale de Tunisie runi le 17 mai 2022Lors de sa runion tenue le 17 mai 2022, le Conseil dAdministration a examin les dernires volutions conomiques et financires et a dcid de relever le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie de 75 points de base 7,0 %, ce qui se traduirait par un relvement des taux des facilits de dpt et de prt marginal 6,0 % et 8,0 % respectivement. Cette dcision entrera en vigueur partir du 18 mai 2022.🙢🙠Le Conseil dAdministration de la Banque Centrale de Tunisie sest runi le 17 mai 2022 et a pass en revue les dveloppements conomiques et financiers rcents.Sur le plan international, les dernires informations disponibles indiquent une acclration rapide et caractre gnralis de linflation dans le monde, qui contraste avec une reprise molle de la croissance mondiale, affaiblie par les retombes de la crise russo-ukrainienne. Malgr la rvision la baisse de lactivit mondiale, les prix continuent voluer au gr des dveloppements de ladite crise du fait que lenvole quasi gnralise des prix internationaux des produits de base et les troubles persistants au niveau des chaines dapprovisionnement se sont accentus, attisant les pressions inflationnistes au niveau de toute la chaine des prix. Ces pressions pourraient revtir un caractre plus durable que prvu.Dans ce contexte, plusieurs banques centrales dans le monde se sont orientes vers le resserrement de leurs politiques montaires.Sur le plan national, lactivit conomique, soutenue, principalement, par le secteur industriel, a poursuivi, au premier trimestre 2022 son renforcement graduel pour stablir 2,4% en G.A contre 1,6% un trimestre auparavant. Le secteur industriel a largement contribu la reprise du volume des exportations (14% en G.A. aprs 4,4% au dernier trimestre 2021). Laugmentation soutenue des importations des matires premires et des semi-produits au cours de la priode sous-revue, favoriserait la poursuite du redressement de la production industrielle dans les mois venir. Également, lamlioration de la situation pidmiologique et la leve des restrictions sanitaires devraient soutenir la reprise des services, notamment, ceux lis au secteur touristique.Du ct des prix la consommation, le Conseil note la poursuite de lacclration de linflation qui a atteint 7,5% en avril 2022 (en glissement annuel), aprs 7,2% le mois prcdent et 5% en avril 2021, soit le plus haut niveau enregistr depuis fin 2018. Cette remonte de linflation a pour origine lacclration des prix des produits manufacturs qui ont augment de 9,3% en G.A (contre 5,1% un an auparavant) et de ceux des produits alimentaires de 8,7% (contre 4,9% en avril 2021).Sur un autre plan, le Conseil relve que la tendance haussire graduelle emprunte par linflation sous-jacente hors produits alimentaires frais et produits prix administrs , depuis 2021, sest acclre pour franchir la barre de 7% en avril 2022 aprs 6,6% le mois prcdent et contre 5% un an auparavant.Le Conseil considre que la diffusion des pressions inflationnistes en provenance de ltranger vers les prix domestiques, dune part, et les rpercussions des ajustements attendus des prix administrs dans le cadre de la rforme du systme des subventions, dautre part, seraient de nature maintenir linflation sur des paliers levs aussi bien en 2022 quen 2023.Au niveau du secteur extrieur, le Conseil note le creusement du dficit courant qui sest lev -2,7% du PIB au cours des quatre premiers mois de 2022 contre -1,7%, en 2021, en raison de la dtrioration du solde commercial. Par ailleurs, le niveau des rserves de change sest tabli 23.655 MDT ou 124 jours dimportations, le 16 mai 2022, contre 23.313 MDT et 133 jours au terme de lanne 2021.Le Conseil exprime sa forte proccupation quant aux risques haussiers entourant la trajectoire de linflation, en perspective, et souligne limportance de la coordination des politiques conomiques pour viter une drive inflationniste qui pourrait accentuer les vulnrabilits et mettre en difficult la reprise de lactivit conomique.Le Conseil insiste sur la ncessit dentreprendre, dans les plus brefs dlais, les rformes structurelles ncessaires permettant de remettre la croissance conomique sur une tendance haussire afin dassurer la stabilit macroconomique et la viabilit de la dette publique.