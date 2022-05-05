نقابة الصحفيين تنعى الصحفي اسماعيل دبارة

نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الزميل الصحفي اسماعيل دبارة.وجاء في بيان اصدرته النقابة، أن الفقيد اسماعيل دبارة كان من أعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، ومن أبرز مؤسسي اللجنة التونسية لحماية الصحفيين في النظام السابق، ومركز تونس لحرية الصحافة بعد الثورة كما كان صحافيا بارزا أثناء حكم بن علي وتميز بمقالاته الجريئة في جريدة الموقف كلفته إيقافات ومضايقات، كما واصل طيلة سنوات ما بعد الثورة الدفاع المستميت عن الحقوق والحريات وعن صحافة مهنية ترفض الخضوع للسلطة وللوبيات المالية والسياسية.خاض إسماعيل دبارة عديد التجارب المهنية إنطلاقا من جريدة الموقف مرورا بإيلاف ومرصد رقابة وصولا إلى بوابة تونس، كما اشتغل متعاونا مع عديد المواقع العربية والأجنبية.تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته.