محامون وممثل النيابة العمومية يجمعون قيمة "نفقة" لفائدة سجين أبكم واصم


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 17:37 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في بادرة طيبة عمد عدد من المحامين بجمع اموال نفقة لأحد الموقوفين من ذوي الاعاقة " ابكم واصم".


والمبلغ مقدر بحوالي 840 دينار وشارك في جمع المال ممثل النيابة العمومية.

وكتب المحامي رجاء رحالي في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك عن الحادثة:

"في بادرة طيبة من السادة المحامين بتاريخ 28افريل 2022 بمحكمة تونس2... متهم و أثناء مقاضاته من اجل عدم دفع مال النفقة... مبلغ مالي قدرة 840د... المتهم ابكم وأصم في حالة عسر... وأمام المشهد المؤلم بادر الزملاء بجمع المال جلسة في أقل من 3دقائق وكانت النيابة مشاركة في دفع المبلغ... ورحبت رئيسة الدائرة بالفكرة وتم الافراج جلسة على المتهم من سجن ايقافه...
شكرا لكل الزملاء على البادرة و شكرا للقضاء على الذوق القانوني الرفيع..."





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