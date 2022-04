Le président de CONECT Tarak Cherif rencontre le représentant du FMI en Tunisie Marc Gérard

Le président du syndicat patronal CONECT, M. Tarak Cherif s’est entretenu, ce mercredi 13 avril 2022, au siège de la Confédération à Tunis, avec le Représentant du Fonds Monétaire International en Tunisie, M. Marc Gerard, où ils ont discuté des difficultés que traverse le pays ainsi que les moyens de coopération pour alléger la crise économique.M. Tarak Cherif a souligné l'importance du soutien du Fonds Monétaire International à la Tunisie et parvenir à un accord pragmatique et efficace afin de surmonter la situation économique et sociale difficile, notamment dans le contexte mondial actuel.