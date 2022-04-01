سعيّد :لا انتخابات بعد 3 أشهر... والحوار لن يكون مع من أرادوا الاطاحة بالدولة

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واستغرب رئيس الجمهورية من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر عقب إعلانه حلّ مجلس نواب الشعب، قائلا "من يحلم بتطبيق الفصل 89 واهم وعليه أن يستفيق".وقال خلال اجتماعه يوم الخميس 31 مارس 2022 برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي ''لا أعلم من أين أتوا بفتوى أنّ الانتخابات ستكون وفق الفصل 89.. ومن نصب نفسه مفتيا للديار التونسية في القانون الدستوري"، متبعا "نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها لا عن تدبير موعد الانتخابات".وشدد سعيد على أن الحوار الوطني لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة ,ومع من نهبوا مقدّرات الدولة ومع من يلجؤون للعنف ويقسمون الشعب .وحذر سعيد كل من يريد المساس بالدولة التونسية وبقوت التونسيين في شهر رمضان المعظم ,مشددا على أن القانون هو الفيصل ولن يفلت من المساءلة أمام القضاء .واشار سعيد الى أنه تم التصدي لانقلاب الذي حصل يوم امس بالطرق القانونية .وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن مساء الأربعاء عن حل مجلس نواب الشعب استنادا الى الفصل 72 من الدستور، وإثر عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان المجمدة صلاحياته منذ أشهر. واعتبر رئيس الدولة ذلك الأمر "خروجا وتآمرا مفضوحا على القانون" و"زرعا للفتنة وتآمرا على أمن الدولة".يذكر أنه صادق أول أمس 116 نائبا شاركوا في تلك الجلسة على مشروع قانون متعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية الذي اتخذها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 . وتم التصويت على مشروع ذلك القانون، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض.