عبير موسي: والي قفصة الجديد كان مشاركا في الوقفات المنظمة ضدي

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، يوم الجمعة 03 ديسمبر 2021، عن حادثة اعتداء طالت مقر حزبها بسيدي بوزيد، حيث أكّدت أنّه تمّ خلع باب المقر وكسره وبعثرة محتوياته.وفي فيديو نشرته على صفحتها بالفايسبوك أكدت عبير موسي أن والي قفصة المعين أخيرا من طرف "رئيس السلطة القائمة" كان مشاركا في الوقفات المنظمة ضدها والفيديوات شاهدة على ذلك ..وأكدت أنها لن تصمت ولن تخاف محذرة الدولة من مغبة تكريس منطق العنف للتخلص من الحزب الدستوري الحر..