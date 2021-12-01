محطة برشلونة: توقف حركة القطارات اثر اضراب فجئي للاعوان

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 11:20 قراءة: 0 د, 23 ث
      
توقفت الاربعاء 1 ديسمبر، حركة القطارات بمحطة برشلونة بالعاصمة اثر اضراب فجئي لاعوان واطارات الشركة بسبب تأخر صرف أجورهم وعدد من المطالب الاخرى.
وخلف توقف حركة القطارات حالة من الغضب والاحتقان في صفوف المواطنين الذين استنكروا عدم اشعارهم او اعلامهم قبل يوم على الاقل بوجود اضراب في الشركة.
وافادت اذاعة موزاييك بأنها حاولت الاتصال بأي مسؤول في شركة السكك الحديدية لكنها لم تتلقى أي رد أو توضيح في الغرض.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237127



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Algerie - Soudan
  14:00 Egypte - Liban
  17:00 Maroc - Palestine
  20:00 KSA - Jordanie
Arab Cup

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 | 26 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:13 05:42
Babnet
13°
 Babnet17° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1020°-1114°-1117°-1115°-12
  • Avoirs en devises
    20266,3

  • (30 nov)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,25247 DT        1$ =2,91972 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 nov)   392,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   