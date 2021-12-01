محطة برشلونة: توقف حركة القطارات اثر اضراب فجئي للاعوان

توقفت الاربعاء 1 ديسمبر، حركة القطارات بمحطة برشلونة بالعاصمة اثر اضراب فجئي لاعوان واطارات الشركة بسبب تأخر صرف أجورهم وعدد من المطالب الاخرى.وخلف توقف حركة القطارات حالة من الغضب والاحتقان في صفوف المواطنين الذين استنكروا عدم اشعارهم او اعلامهم قبل يوم على الاقل بوجود اضراب في الشركة.وافادت اذاعة موزاييك بأنها حاولت الاتصال بأي مسؤول في شركة السكك الحديدية لكنها لم تتلقى أي رد أو توضيح في الغرض.