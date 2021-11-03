مؤسسة امرود: الرئيس قيس سعيد في المرتبة الاولى في نوايا التصويت في الرئاسية وحزبه المفترض الاول في التشريعية

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 11:10 قراءة: 0 د, 39 ث
      
كشفت مؤسسة " امرود كونسلتينغ " في اخر استطلاع للراي ان الرئيس قيس سعيد تحصل على المرتبة الاولى في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية بحوالي 82 بالمائة تليع عبير موسي ب6 في المائة ثم في المرتبة الثالثة الصافي سعيد ب4 في المائة والمنصف المرزوقي بخمسة في المائة في المرتبة الخامسة ثم محمد عبو في المرتبة السادسة ب2 في المائة ونفس الشيء بالنسبة لعبد الفتاح مورو.

اما في التشريعية فقد تحصل حزب قيس سعيد المفترض على المرتبة الاولى ب35 بالمائة في نوايا التصويت ثم الحزب الدستوري الحر في المرتبة الثانية ب29 بالمائة ثم حركة النهضة في امرتبة لاثالثة ب14 في المئة ثم قائمات مستقلة ب6 في المائة.لياتي التيار الديمقراطي في المرتبة الخامسة ب5 في المائة يليه حركة الشعب في المرتبة السادسة ب4 في المائة.


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