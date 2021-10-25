الرياض: الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيسة الحكومة نجلاء بودن

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، السعودي اليوم، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.ووفق وكالة الأنباء السعودية جرى خلال اللقاء، استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومن أبرزهما مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، و لأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.فيما حضر من الجانب التونسي، وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي.