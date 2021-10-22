قيس سعيد: نائب في البرلمان المجمد متورط في قضية أخلاقية لم يبت القضاء فيها بعد

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 08:59قراءة: 0 د, 24 ث
قال الرئيس قيس سعيّد، الخميس إن أحد النواب بالبرلمان ، متورط في جريمة أخلاقية موثقة.
وأضاف في اجتماع بمجلس الوزراء أنّ النائب المتورّط مازال إلى حدّ اليوم، ''خارج الملاحقة الجزائية أو يتم تأخير القضية من شهر إلى آخر وتمر الأعوام، وهو طليق لأنه متحالف مع العصابات التي تنهب البلاد''.
ويرى مراقبون أن سعيد يقصد النائب المستقيل من حزب قلب تونس زهير مخلوف الذي اتهم قبل سنتين في ملف تحرش لم يبت فيه القضاء بعد.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234684

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 22 Octobre 2021 à 09h 04m |           
La Vertu est vitale pour tout élu !



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