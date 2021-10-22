قيس سعيد: نائب في البرلمان المجمد متورط في قضية أخلاقية لم يبت القضاء فيها بعد

قال الرئيس قيس سعيّد، الخميس إن أحد النواب بالبرلمان ، متورط في جريمة أخلاقية موثقة.وأضاف في اجتماع بمجلس الوزراء أنّ النائب المتورّط مازال إلى حدّ اليوم، ''خارج الملاحقة الجزائية أو يتم تأخير القضية من شهر إلى آخر وتمر الأعوام، وهو طليق لأنه متحالف مع العصابات التي تنهب البلاد''.ويرى مراقبون أن سعيد يقصد النائب المستقيل من حزب قلب تونس زهير مخلوف الذي اتهم قبل سنتين في ملف تحرش لم يبت فيه القضاء بعد.