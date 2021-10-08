تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران أول أمس واثر مداهمات ليلية من الاطاحة ب3 عناصر اجرامية خطيرة معروفين بكنية "ولد عقيلة " و"مومو" و"قرنوس"محل 46 منشور تفتيش لفائدة عدة هياكل قضائية وامنية من اجل تورطهم في قضايا تحويل وجهة واغتصاب طفلة قاصر ،والسلب تحت التهديد باسلحة بيضاء،والاعتداء بالعنف الشديد ،والسرقة بجميع انواعها.



وقد تصدى المتهمين خلال عملية محاصرتهم وايقافهم لاعوان الامن وحاولوا طعنهم بالات حادة الا انهم تمكنوا من السيطرة عليهم .



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض



