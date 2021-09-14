صورة اليوم: حمة الهمامي يلتقي جان لوك ميلانشون

أعلن الثلاثاء 14 سبتمبر، النائب و زعيم أقصى اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون عن لقائه بزعيم حزب العمال التونسي حمة الهمامي.
وقال ميلانشون في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك انه " أخذ فكرة متكاملة عن الوضع في تونس من حمة الهمامي المدافع الكبير عن دولة القانون وحقوق الشعب".
وكان اللقاء بحضور رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب الديمقراطي.
وقال ميلانشون في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك انه " أخذ فكرة متكاملة عن الوضع في تونس من حمة الهمامي المدافع الكبير عن دولة القانون وحقوق الشعب".
وكان اللقاء بحضور رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب الديمقراطي.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 232384