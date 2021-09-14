صورة اليوم: حمة الهمامي يلتقي جان لوك ميلانشون

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 17:52 قراءة: 0 د, 19 ث
أعلن الثلاثاء 14 سبتمبر، النائب و زعيم أقصى اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون عن لقائه بزعيم حزب العمال التونسي حمة الهمامي.
وقال ميلانشون في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك انه " أخذ فكرة متكاملة عن الوضع في تونس من حمة الهمامي المدافع الكبير عن دولة القانون وحقوق الشعب".
وكان اللقاء بحضور رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب الديمقراطي.




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