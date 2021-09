Orange Tunisie révèle les 3 lauréats du Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique & Moyen-Orient - Edition Tunisie 2021

Communiqu de Presse - Pour la 11me anne conscutive, Orange Tunisie a rvl, jeudi 9 septembre, les 3 laurats tunisiens du Prix Orange de lEntrepreneur Social (POESAM) parmi 7 entrepreneurs finalistes. Cette anne, lappel candidatures a recueilli 114 projets innovants bass sur les TIC qui illustrent tout fait le potentiel des tlcommunications dans le dveloppement du pays et permettent damliorer les conditions de vie des populations, dans des domaines aussi varis que lducation, la sant, lagriculture, lnergie, le transport, lenvironnement ou encore les services. Les 3 laurats sont ainsi qualifis pour participer la grande finale internationale et seront en comptition avec ceux des autres pays dAfrique et du Moyen-Orient dans lesquels le Groupe Orange est prsent, soit au total 54 candidats.



La crmonie sest droule en prsence de Nizar Ben Nji, Charg du Ministre des Technologies de la Communication, au sein du tout nouveau hub dinnovation digitale en Tunisie, The DOT, dont lobjectif est de soutenir l'cosystme entrepreneurial, grce notamment des partenariats avec les acteurs publics et privs.



Pour cette 11me dition du POESAM, les 7 entrepreneurs finalistes en comptition sont :



Youssef Bouzoriata et Mohamed Rammeh avec leur projet Zigofiltre (Environnement) offrent une solution qui permet de garder les rseaux de canalisations propres et dgags dans le but de diminuer le risque dinondations et de pollution marine. Il s'agit d'un dispositif mtallique grillage connect et conu pour la dtention des boues coagules et des dchets macroscopiques entrans du milieu ambiant vers les sous-sols par les flux pluviaux.





Ghaleb Ben Ali et Karim Daghari avec leur projet WeRebase (Employabilit) proposent une plateforme qui permet aux tudiants et jeunes diplmes africains de travailler sur des projets rels et de valoriser leurs comptences et profils. WeRebase leur donne ainsi accs des offres de stages et d'emplois. Grce au rseau WeRebase, ces talents sont mis disposition de start-up en early stage du monde entier, en travaillant distance.







Wafa Gabsi et Khalil Liouane avec Archivart (Art et Culture), une plateforme ddie aux artistes contemporains visuels et plastiques africains. Archivart les connecte aux diffrents circuits de ventes du march de lart. En tant que galerie virtuelle, elle leur donne galement plus de visibilit nationale et internationale. Archivart est aussi une immense rserve de traces visuelles et crites sur lart.



Iheb Triki et Mohamed Ali Abid avec leur projet Kumulus (Eau), une solution technologique capable de produire 20 30 litres deau par jour en utilisant lnergie solaire et lhumidit de lair. Lobjectif est dattnuer, voire mme de rsorber, la problmatique de pnurie deau en Afrique et Moyen-Orient.



Yosra Ben Lassoued et Jack Jendo avec leur projet Digitalpreneurs (Women empowerment) une plateforme ddie aux femmes entrepreneures de la rgion MENA sur laquelle elles peuvent vendre/acheter des services via un marketplace avec un moyen de paiement lectronique intgr, networker et suivre des formations en ligne avec des experts de renom dans les domaines pour lesquels elles ont besoin de support (marketing, digital, juridique, finance).



Mehdi Boudhraa et Omar Khalfet avec leur projet Clean8 (CleanTech-Smart Cities) proposent une solution qui permet aux municipalits et aux citoyens de digitaliser et faciliter la gestion des dchets et davoir un systme de contrle et suivi en temps rel. Lobjectif est de soutenir et concrtiser les efforts de tous afin de prserver lenvironnement.



Sabrine Ibrahim et Achref Dhaouadi avec leur projet ClassQuiz (EdTech), une plateforme web et mobile qui offre un contenu ducatif, interactif et gamifi, conforme au programme scolaire du primaire. ClassQuiz encadre galement les parents, enseignants et coles travers des projets impact social, afin de dmocratiser lducation de qualit en Afrique et Moyen-Orient.





Ces finalistes ont tous prsent leurs projets face un jury de trs grande qualit, compos de :



Thierry Millet : Orange Tunisie

Yazid Saphir : Agence Franaise de Dveloppement

Selima Dziri : The DOT

Zeineb Fakhfakh : Impact Partner

Yehia Houry : Flat6Labs Tunis

Ali Mnif : Mazam

Amel Saidane : Tunisian Startups Association





et dinvits, acteurs de lentrepreneuriat et de la RSE en Tunisie.



Suite la dlibration du jury, les 3 laurats qui ont t prims sont :



Iheb Triki et Mohamed Ali Abid, 1er prix pour son projet Kumulus

Youssef Bouzoriata et Mohamed Rammeh, 2me prix, avec Zigofiltre

Sabrine Ibrahim et Achref Dhaouadi, 3me prix, pour ClassQuiz





Ils remportent chacun 15 000DT, 10 000DT et 5 000DT.



Les 3 laurats se qualifient donc pour la grande finale internationale pour esprer remporter lquivalent de 25 000, 15 000 ou 10 000 et, pourquoi pas, en sus, la dotation du Prix Fminin (lquivalent de 20 000) qui rcompense soit une femme, soit un projet proposant une solution technologique pour amliorer les conditions de vie des femmes. Par ailleurs, ils pourront suivre un programme daccompagnement de 6 mois par des professionnels de la cration et du financement de jeunes entreprises. A noter que la crmonie de remise des Prix internationaux aura lieu en novembre lors des AfricaCom Awards au Cap (Afrique du Sud).