أورنج تونس تتبرع بمعدّات وتجهيزات طبيّة لفائدة 7 مستشفيات جهوية ومحلية

بلاغ صحفي -



مواصلة لمبادراتها التضامنية في التصدي لفيروس كورونا COVID-19 أورنج تونس وبدعم من مؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange تواصل التزامها بمعاضدة مجهودات وزارة الصحة وتتبرع بمعدّات وتجهيزات طبيّة لفائدة 7 مستشفيات جهوية ومحلية







في إطار حرصها على معاضدة مجهودات وزارة الصحة ومواصلة لمبادراتها التضامنية للتصدي لإنتشار فيروس كورونا COVID-19 ومجابهة مقتضيات الوضع الصحي الاستثنائي، قامت شركة أورنج تونس بدعم من مؤسسة أورنج للأعمال الخيّرية Fondation Orange بالتبرع لوزارة الصحة بـ:



§ عدد 15 أسرّة إنعاش



§ عدد 15 أجهزة مقياس ضغط الدم Saturomètres



§ عدد 14 جهاز مكثف للأكسجين Concentrateur d'oxygène بسعة 10 ليترات



وفي هذا الإطار وبمشاركة العاملين المتطوعين بشركة أورنج تونس تمّ توجيه المعدات والأجهزة الطبيّة والمستلزمات الصحية لفائدة 7 مؤسسات صحية جهوية ومحلية في ولايات جندوبة (المستشفى الجهوي بجندوبة) ونابل (المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري، المستشفى المحلي بمنزل تميم، المستشفى المحلي بقليبية، المستشفى المحلي بقرمبالية والمستشفى المحلي بالهوارية) وسيدي بوزيد (المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد).



وتأتي هذه المساعدة الطبية في إطار تلبية الاحتياجات ذات الأولوية لمواجهة الوضع الوبائي الراهن الذي تشهده بلادنا.



وتندرج مبادرة أورنج تونس الجديدة ضمن سلسلة المبادرات التضامنية التي تمّ إطلاقها خلال سنتي 2020 و2021 المتمثلة في:



§ تسليم معدات وأجهزة طبية متكونة من مستلزمات طبية أساسية لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي



موجهة لـ 20 مستشفى في تونس العاصمة وفي الجهات (بدلات واقية وأقنعة جراحية وسترات وبدلات طبية وقفازات معقمة وكمامات واقية، وأقنعة طبية من نوع FFP3 القابلة لإعادة الاستخدام وأقنعة طبية من نوع FFP2 ونظارات حماية طبية).



§ الاستجابة العاجلة لطلبات التبرع بمعدات طبية ومستلزمات الوقاية لـ 5 مستشفيات جهوية ومحلية



في مختلف ولايات الجمهورية (أجهزة مقياس ضغط الدم وأجهزة مقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة تخطيط كهربائي للقلب ونقالة إسعاف وبدلات واقية).



§ تجنّد 6 مخابر تضامنية (FabLabs Solidaires) بتصميم وإنتاج وتوزيع أكثر من 100000 قناع



طبي وصمامات واقية لأجهزة التنفس بالأكسجين.



§ دعم الحملة الوطنية للتلقيح والتصدي لفيروس كورونا Covid-19 من خلال تقديم هبة طبية



متمثلة في سيارة إسعاف من صنف أ مجهزة بالكامل و200 لوحة رقمية و50 جهاز حاسوب مكتبي لفائدة وزارة الصحة.



من خلال هذه المبادرات التضامنية، تؤكد أورنج تونس انخراطها والتزامها التامّ باعتبارها شركة مواطنية ومسؤولة مجتمعيا بمعاضدة مجهودات وزارة الصحة في دعم الحملة الوطنية للتلقيح وتسخير كلّ الطاقات والإمكانيات المتاحة للتصدي لجائحة Covid-19 ومجابهة مقتضيات الوضع الصحي الاستثنائي.





