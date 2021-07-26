التيار الديمقراطي: نختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للدستور ونرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات‎‎‎‎

أصدر الاثنين 26 جويلية، حزب التيار الديمقراطي بيانا أعلن من خلاله عن رفضه لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي اعتبرها خارج الدستور.
وقال الحزب انه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور حسب نص البيان.
وأكد التيار الديمقراطي أنه لا يرى حلا الا في اطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية المدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الانسان ومقاومة الفساد السياسي.
يذكر أن النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو كانت رحبت بقرارات قيس سعيد ووصفتها بالقرارات الدستورية والتاريخية مؤكدة أن الشعب التونسي ابتهج بهذه القرارات حسب تعبيرها.
وقال الحزب انه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور حسب نص البيان.
وأكد التيار الديمقراطي أنه لا يرى حلا الا في اطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية المدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الانسان ومقاومة الفساد السياسي.
يذكر أن النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو كانت رحبت بقرارات قيس سعيد ووصفتها بالقرارات الدستورية والتاريخية مؤكدة أن الشعب التونسي ابتهج بهذه القرارات حسب تعبيرها.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 229760