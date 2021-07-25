سامية عبو : نستبشر بقرارات رئيس الجمهورية والمواطنون ابتهجوا بها وهي قرارات دستورية

عبرت ليلة الأحد 25 جويلية، النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو عن سعادتها بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤكدة أنها وعلى عكس ما يعتبره البعض هي قرارات دستورية.



وفي تصريح لقناة الجزيرة قالت سامية عبو " نحن نستبشر بقرارات رئيس الجمهورية والمواطنون التونسيون في مختلف مناطق البلاد ابتهجوا بقرارات الرئيس".





