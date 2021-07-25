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سامية عبو : نستبشر بقرارات رئيس الجمهورية والمواطنون ابتهجوا بها وهي قرارات دستورية

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 23:38قراءة: 0 د, 15 ث
عبرت ليلة الأحد 25 جويلية، النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو عن سعادتها بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤكدة أنها وعلى عكس ما يعتبره البعض هي قرارات دستورية.

وفي تصريح لقناة الجزيرة قالت سامية عبو " نحن نستبشر بقرارات رئيس الجمهورية والمواطنون التونسيون في مختلف مناطق البلاد ابتهجوا بقرارات الرئيس".


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229752

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 23h 27m |           
الانقلابية عرابة اغتصاب السلطة بالعنف ... الشعب التونسي يتعرض لاعتداء كل مؤسساته من اقلية برلمانية ...

Amir1  (Tunisia)  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 22h 41m |           
كانت تكذب كذبا فجا



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