Une première en Tunisie : Ooredoo lance eSIM, dernière évolution de la carte SIM

Communiqué de Presse -

Ooredoo annonce la commercialisation de la eSIM, dans les différents points de vente. Il s’agit d’une SIM virtuelle permettant à l’abonné de bénéficier de l’ensemble des services disponibles via la carte SIM et plus.Après la carte SIM, la mini-SIM, la micro-SIM et la nano-SIM, place à la eSIM (embedded SIM) : La SIM "virtuelle" intégrée à un équipement à savoir à un smartphone ou une tablette. Une nouvelle technologie qui enracine le leadership d’Ooredoo dans la digitalisation du secteur avec le slogan « Ahna el digital » (nous sommes le digital).“A ooredoo, nous croyons que l'innovation numérique pourrait simplifier et enrichir la vie des gens. Nous nous engageons à apporter les dernières innovations dans le pays et à toujours répondre aux attentes de nos abonnés pour maintenir notre leadership », a déclaré monsieur Sunil Mishra, Chief Marketing Officer d’Ooredoo Tunisie.L’abonné ayant un smartphone ou tablette compatible peut opter pour une eSIM dans l’une des boutiques Ooredoo.Une fois activé, la eSIM permet à l’abonné d’utiliser son appareil pour bénéficier de l’ensemble des services Ooredoo (voix, data, SMS) moyennant le choix d’une des offres de l’opérateur.Cette eSIM marque l’ère de la ligne virtuelle 100% digitale et consolide la position d’Ooredoo en tant que pionner de la transformation di