Don français de 1.124.000 vaccins et d’équipements medicaux en solidarité avec la Tunisie

Communiqu de Presse -

Annonce le 12 juillet par le Prsident de la Rpublique Franaise Emmanuel Macron, et en rponse aux besoins exprims par la Tunisie,la France a organis une nouvelle opration de soutien au peuple tunisien, durement touch par la pandmie de Covid-19.Ce 22 juillet 2021, loccasion de sa visite Tunis, le Secrtaire dEtat auprs du ministre des Affaires trangres, Jean-Baptiste Lemoyne, remet aux autorits tunisiennes:3 conteneurs doxygne mdical, fournis par la socit Air Liquide, dune capacit de 20.000 litres chacun, achemins par la Marine nationale franaiseet permettant dalimenter en oxygne 1000 patients chacun.500 000 doses de vaccins monodose Janssen contre le Covid-19, achemine par larme de lair tunisienne, qui permettront de vacciner 500000 Tunisiens dans les prochaines semaines. Ce don sajoute aux 324000 doses de vaccin AstraZeneca achemines en Tunisie via le mcanisme COVAX et 300 000 doses (galement AstraZeneca) achemines par avion militaire tunisien les 18 et 19 juillet 2021.Par ailleurs, dans les prochaines semaines, compter du 24 juillet 2021 et jusquau 12 aot, la France fournira la Tunisie :- 2 millions de masques de type FFP2- 1 millions de gants- 100 000 tests rapides- 100 pousse-seringues- 38 respirateurs et consommables- 25 concentrateurs doxygneCette opration de solidarit vient en complment de limportant effort engag lors de la visite du Premier ministre, Jean Castex, Tunis, les 2-3 juin 2021 loccasion du 3me Haut conseil de coopration. La visite du Premier ministre franais avait permis le don de trois units de production doxygne fabriques par la PME franaise NOVAIR. Finances par un don franais dun million deuros, ces installations prennes permettent une production doxygne mdical partir de lair ambiant et fournissent une alternative aux livraisons doxygne en bouteilles ou sous forme liquide. Chaque installation permet dalimenter 300 lits en continu (36 patients en ranimation/180 patients en hospitalisation classique) et inclut un dispositif de remplissage de bouteilles doxygne.Aujourdhui, Tataouine, lunit est oprationnelle 100% et alimente le circuit doxygne de lhpital et remplit des bouteilles. A Sidi Bouzid, lunit remplit des bouteilles qui alimentent ensuite des patients. A Sfax, linstallation est en cours de finalisation.Par ailleurs, pour renforcer de manire significative les capacits sanitaires tunisiennes, la France a livr pendant le mois de juin :- 7 millions de masques de type FFP2 permettant dassurer les besoins des hpitaux tunisiens pendant plusieurs mois ;- Un million de gants- 38 400 testsantigniques, soit environ une semaine de tests au rythme actuel ;- 18 respirateurs OSIRIS 3 avec leurs consommables qui permettront de renforcer en particulier les capacits des quipes durgences tunisiennes.Au total, ce sont 1500 m3 et 85 tonnes dquipements qui auront t livrs en huit semaines. Lensemble de ces matriels sajoutent aux livraisons engages depuis le printemps 2020 et aux appuis financiers de la France pour aider la Tunisie lutter contre les consquences de la crise sanitaire sur son conomie.Le soutien de la France fdre les contributions duministre de lEconomie, des Finances et de la Relance, du ministre des solidarits et de la sant, du ministre lEurope et des Affaires trangres et de la Fondation CMACGM. Il sinscrit en outre dans le cadre du mcanisme de protection civile de lUnion europenne (MPCU).La France et la Tunisie ont toujours t solidaires lune de lautre dans les moments difficiles. Cette solidarit est au cur de notre partenariat et de lamiti entre les deux peuples.