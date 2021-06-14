مذيوب يؤكد ورود طلب رفع حصانة وحيد ... منذ من 13 نوفمبر 2019 إلى اليوم

أكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب ماهر مذيوب خلال ندوة صحفية بالبرلمان اليوم ورود طلب رفع حصانة في حق نائب رافضا الكشف عن هويته.وبين مذيوب أنه خلال الفترة الممتدة من 13 نوفمبر2019 الى اليوم 14جوان 2021 ورد على البرلمان طلب رفع حصامة وحيد مؤكدا أنه تم التعامل مع الطلب وفق المسار القانوني المحدد في التعامل مع طلبات رفع الحصانة الواردة على البرلمان.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد شدد لدى استقباله السبت الفارط، كلا من رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمل كل واحد مسؤوليته، مشيرا إلى أن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار، حسب نص البلاغ.ودعا وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إلى القيام بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوى العمومية.