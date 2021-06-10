محمد عبو يصدر كتابا بعنوان "ضد التيار " حول تشكيل حكومة الفخفاخ، انجازاتها وسقوطها

أعلن مساء الأربعاء 9 جوان، الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمّد عبّو عن إصدار كتاب يحمل عنوان "ضد التيار.. تجربة من داخل الحكم".ويتناول الكتاب حسب تدوينة لمحمد عبو تجربة حكومة إلياس الفخفاخ التي شغل فيها منصب وزير دولة مكلفا بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ويسلط الضوء على ظروف تشكيلها، انجازاتها وسقوطها.وأثار عنوان كتاب عبو عديد التعليقات الساخرة وخاطب بعض النشطاء عبو بالقول " عيب عليك تسرق عنوان برنامج الاعلامي الياس القرقوري على قناة الزيتونة".فيما علق اخرون بالقول "شكون بش يشري كتاب ب 30 دينار لوزير فاشل في حكومة فاشلة سقطت بسبب شبهات فساد".فيما دافع اخرون عن محمد عبو واستغربوا من التهجم عليه وانتقاد كتابه حتى دون قراءته وعلقوا قائلين "شعب ما يقراش ما زعيم كان في التنبير".