صفاقس : عودة خدمات الخطوط التونسية السريعة على مطار صفاقس-طينة الدولي وطرابس بعد توقف دام 4 سنوات

استنانفت الخطوط التونسية السريعة، اليوم الاحد، وبعد توقف دام 4 سنوات، خدماتها على مطار صفاقس - طينة الدولي وطرابلس، انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك بمعدل 3 رحلات في الاسبوع ستكون أيام الاحد والثلاثاء والخميس.وأفادت المديرة العامة للخطوط التونسية السريعة، يسر الشواري، في تصريح اعلامي، ان إعادة فتح هذا الخط الجوي (تونس - صفاقس- معيتيقة) جاء بعد تجديد اسطول الشركة الذي ساهم بدوره في اعادة تنشيط المطارات الداخلية.وقالت إن هذا الخط الجوي سيساعد الشركة على تعزيز مداخليها، مبرزة أن " الحفاظ على ديمومة هذا الخط مرتبط اساسا باحترام مواقيت الرحلات، وبمساهمة جميع الاطراف المتداخلة في المطار ".واعتبرت آمر مطار صفاقس-طينية الدولي، سنية قميحة، من جانبها، أن عودة هذا الخط الجوي تونس-صفاقس-طرابلس يعد انجازا هاما باعتباره سيضفي حركية على نشاط مطار صفاقس وعلى الشركات الليبية وشركة الخطوط التونسية السريعة، مؤكدة أن مطار صفاقس جاهز، وفق المواصفات العالمية لمنظمة الطيران المدني، لاستيعاب 5 آلاف مسافر سنويا .وأعرب والي صفاقس، انيس الوسلاتي، من جهته، عن الامل في أن يحقق الخط الدولي بين صفاقس وطرابس الذي استأنف نشاطه بعد غياب سنوات بطلب ملح من ابناء الجهة، المردودية التجارية المرجوة لجهة صفاقس، وان يشكل انطلاقة لفتح خطوط دولية اخرى انطلاقا من صفاقس .