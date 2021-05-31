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غازي الشواشي يستقبل سامي أبو زهري الناطق الرسمي لحركة حماس ‎

Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 21:22 قراءة: 0 د, 21 ث
إستقبل غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي سامي أبو زهري الناطق الرسمي لحركة حماس بحضور نجاة العبيدي و محمد الحامدي و الأزهر الشملي.

وتناول اللقاء حسب بلاغ التيار الإعتداءات الأخيرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته والدلالات الإستراتيجية لانتصار الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة على العدوان.


وعبر التيار الديمقراطي عن دعمه للمقاومة واستعداده للانخراط في كل أشكال إسناد الصمود الفلسطيني.
كما تحدث الجانبان عن سبل تحقيق المصالحة الوطنية ووحدة فصائل المقاومة في مواجهة الإحتلال.

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