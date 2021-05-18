باريس: رئيس الجمهورية يجري محادثة ثنائية مع ماكرون

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الثلاثاء 18 ماي 2021 بقصر الايليزي، محادثة ثنائية مع الرئيس إيمانيوال ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية تناولت بالخصوص علاقات التعاون والشراكة بين تونس وفرنسا وآفاق تطويرها وتنويعها، ومتابعة مخرجات قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية التي انعقدت بباريس، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول جملة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.و شارك رئيس الجمهورية في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية بباريس التي تلتئم لأول مرة حضوريا، منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ،إلى جانب 22 بلدا افريقيا .وتهدف هذه القمّة، الى إيجاد موارد تمويل جديدة للقارة الإفريقية التي تضررت بشكل فادح، من ازمة كورونا، وهي تطمح الى وضع ركائز مساعدة مكثفة للاقتصاديات الإفريقية، حتى تتمكن من مجابهة الصدمات التي تلقتها جرّاء وباء كورونا.وشارك في القمة ايضا مسيرين في بلدان مجموعة السبع والمؤسسات الأوروبية والافريقية والمنظمات الدولية الى جانب المديرين العامين للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي، وستعمل على توفير دعم للقطاع الخاص في افريقيا.