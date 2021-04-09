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مايا القصوري: تقني سابق في الوطنية وراء التسريبات الأخيرة

Publié le Vendredi 09 Avril 2021 - 19:42 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - كشفت المحامية مايا القصوري في تدوينة عبر حسابها في انستغرام ان ما تردد من تسريبات ليس إلا تركيب ونشر صوتيات من قبل شخص يقطن في دبي ويطلق عليه محمد علي قانا وهو اصيل ولاية سوسة.
وأضافت مايا القصوري " أن هذا الشخص غادر تونس في 2014 وعمل تقنيا في القناة الوطنية".
وتابعت مايا القصوري " أن كل من تعرض للاذى من هذا الفعل الإجرامي عليه ان يتقدم بقضية".




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 223932

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 20h 10m |           
اصابها جنون !!!
لانها تحرقت وما عادش تعمّل عليها سفارة فرنسا ككل الجواسيس، يعملوا بيهم وقت إلّي تتكشف اعمالهم يصبحوا خطر حتى على فرنسا، وهذي حياة الجواسيس ديمه في خطر من كل جيهة، أمّا آش هزّك ؟؟؟ ما تلوم إلّا على نفسك !!!.
وهذا سبب جنونها

Sarramba  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 20h 03m |           
متى ستاكم هاته العاهرة العميلة بالخيانة العضمى والتواطئ مع قوى أجنبية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Afarit  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 19h 48m |           

غادر منذ 2014 وجاء الان يفبرك التسريبات
وكيف عرفت أنه هو دون غيره
اللهم إلا إذا كان بينها وبينه كما بينها وبين سفير فرنسا



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