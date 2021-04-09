مايا القصوري: تقني سابق في الوطنية وراء التسريبات الأخيرة

باب نات -

كشفت المحامية مايا القصوري في تدوينة عبر حسابها في انستغرام ان ما تردد من تسريبات ليس إلا تركيب ونشر صوتيات من قبل شخص يقطن في دبي ويطلق عليه محمد علي قانا وهو اصيل ولاية سوسة.وأضافت مايا القصوري " أن هذا الشخص غادر تونس في 2014 وعمل تقنيا في القناة الوطنية".وتابعت مايا القصوري " أن كل من تعرض للاذى من هذا الفعل الإجرامي عليه ان يتقدم بقضية".