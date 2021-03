Lancement dans l'espace de "Challenge One", premier satellite tunisien

Le Groupe Telnet vient d'crire une page dterminante de son histoire travers une prouesse hautement technologique, savoir le lancement du premier satellite tunisien dans l'espace, baptis "Challenge One".Aprs un report d des facteurs climatiques, le lancement a eu lieu le 22 mars 2021 7h07 par la fuse russe Soyouz-2 partir du cosmodrome de Bakonour au Kazakhstan.Conu et dvelopp par des comptences tunisiennes, notre satellite permet la transmission des donnes utiles aux citoyens par la connexion des objets situs sur la Terre (Internet of Things) en utilisant, pour la premire fois, le protocole de communication LoRa via lespace. Cest lambition de Challenge One !D'une dure de mission de 5 7 ans, le satellite tunisien ciblera les zones blanches, soit 90% de la plante. Il est important de souligner que d'ici 2023, plus de 70 milliards d'objets IoT (Internet of Things) auront besoin d'tre connects pour transmettre et recevoir des donnes utiles de faon rgulire, en toute autonomie et partout dans le monde.Cest la premire fois que le protocole de communication LoRa, destin la base pour des rseaux terrestres, est appliqu dans lespace, multipliant ainsi les possibilits de connectivit et de diversification des usages. Cest lobjectif principal de Challenge One!Placer un objet dans lespace et le maintenir en rotation autour de la Terre tout en communiquant avec lui depuis la Terre est notre dfi majeur, que nous avons relev avec succs avec "Challenge One" ! Une fiert pour tous les Tunisiens et pour le Groupe Telnet!Le 20 Mars 1956, la Tunisie accdait un avenir dindpendance.Le 22 Mars 2021 et par cette prouesse technologique, le Groupe Telnet relve la position de la Tunisie parmi les pays accdant lespace.----------------TELNET est un groupe de socits fond en 1994, certifi ISO9001 version 2015, reconnu pour ses comptences et son expertise en matire de recherche et dveloppement en ingnierie de produits, en gnie lectronique et mcanique dans diffrents domaines tels que: tlcommunications, multimdia, nergie, montique et arospatial.