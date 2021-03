Les universités tunisiennes marquent le début de l'enseignement du droit à la paix

Communiqu de Presse -

Le 26 fvrier 2021, 6 universits tunisiennes de renom se sont runies pour marquer le dbut d'un projet de 3 mois qui consiste laborer un cadre juridique ambitieux appel la Dclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW).La DPCW est rdige par des experts en droit international afin d'amliorer les limites de la loi internationale actuelle ainsi que les normes juridiques sur l'radication de l'usage de la force et la garantie de la paix internationale.Le projet a t mis en place par l'Universit de Sfax, en collaboration avec lorganisation internationale pour la paix ; Heavenly Culture World Peace Restoration of Light (HWPL) et co-organis par 5 universits renommes de Tunis, Carthage, Jendouba, Gabs et Sousse.Des experts juridiques reconnus ont assist au lancement de ce projet. Parmi eux figuraient Mme Kalthoum Kennou, ancienne juge la Cour suprme de justice, bien connue du public comme la premire femme candidate l'lection prsidentielle en Tunisie, et le professeur Bassem Karray, professeur agrg de droit international l'universit de Sfax.S'exprimant lors de l'orientation, Mme Kennou a dclar que "la question de la justice est lie la paix et la question de la paix est lie aux femmes qui doivent se battre pour une justice durable et cruciale". Elle a ensuite ajout : "Un tel mouvement peut tre ralis par des actions de sensibilisation et diverses actions comme celles dont nous sommes tmoins aujourd'hui".M. Bassem Karray, professeur agrg de droit international l'universit de Sfax a galement fait une dclaration disant que "le projet est fait par et pour les tudiants, une volont que les jeunes deviennent des messagers de paix". Il a ensuite ajout : "Ce projet est une invitation redcouvrir le droit international, les valeurs de la paix et j'espre que ce projet, par son enseignement sur la DPCW, sera une occasion de former et de soigner les futurs dirigeants".Le projet se droulera sur 8 sessions, au cours desquelles les tudiants en licence, master et doctorat pourront librement faire des recherches et discuter sur les valeurs du contenu de la DPCW. Ceux qui termineront le projet recevront un certificat lors de la session finale du 22 mai, officiellement sign par l'Universit de Sfax ainsi que par la branche nord de HWPL Gyeonggi.La Tunisie, point de repre du Printemps arabe, tait autrefois la source d'un vaste lan d'espoir au sein des communauts arabes pour la dmocratie et le dveloppement. Ce mouvement a t suscit par l'ambition de changement et de rforme de la structure gouvernementale par les jeunes, ouverts au changement pour la justice et la paix. Cependant, dix ans plus tard, l'espoir estim qui avait clair le monde arabe semble avoir t remplac par la dception, ce qui a rduit la participation active des jeunes au bien-tre et au dveloppement du pays.À cet gard, le lancement de ce projet, le projet de manuel DPCW, devrait faire renatre les espoirs et les ambitions des jeunes ainsi que la conviction qu'ils doivent apporter des changements au sein de leur communaut pour un avenir meilleur.Paralllement, HWPL organise une confrence internationale en ligne pour commmorer la cinquime anne de la proclamation de la Dclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW) le 14 mars 2021. L'vnement runira des dirigeants mondiaux des secteurs politiques et institutionnels ainsi que des femmes, des jeunes, des religieux et la presse afin de partager des tudes de cas et des suggestions relatives la concrtisation d'ventuels projets de paix bass sur la DPCW.Dans ce contexte, il semble possible que le projet de manuel sur la DPCW devienne une initiative internationale dans un avenir proche, agissant comme une plate-forme internationale pour les experts juridiques et les tudiants afin d'duquer et d'apprendre les valeurs de la DPCW.