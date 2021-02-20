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في قرطاج عصابة اجرامية تنفذ براكاج مرعب لشقيقتين بساطور وسكين

Publié le Samedi 20 Février 2021 - 10:53 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج واثر سلسلة من الابحاث والتحريات الأمنية من اماطة اللثام عن عملية براكاج فظيعة تعرضت لها شقيقتان ،حيث تمكنوا من القبض على الجناة وهم عصابة اجرامية مسلحة بساطور وسكين تنشط بجهة قرطاج.

وبالتحري مع الجناة اعترفوا بما نسب اليهم ،كما تبين انهم تخصصوا البراكاجات والنهب باستعمال أسلحة بيضاء.


وقد تم الاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض.

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