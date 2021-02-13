   Ahmad Hamza - شدّوها الخنابة  

ياسين العياري: سياسي اعطاني فيديو اباحي لسياسي اخر وحزب قدم لي مليار في " قفة"

Publié le Samedi 13 Février 2021 - 08:38 قراءة: 0 د, 27 ث
كشف النائب ياسين العياري في حوار ببرنامج " وحش الشاشة" الذي يبث على قناة التاسعة الاحد ان سياسي قدم له فيديو اباحي لسياسي اخر في اطار الصراعات.

واضاف ياسين العياري" رغم الخصومة التي جمعتني بالسياسي المتضرر لكني لم انشر الفيديو لاني لست من النوع الذي يهتك الاعراض".
وتابع العياري " حزب قدم لي مليار في " قفة" وذلك لكي اتجاهل بعض التجاوزات ولكني رفضت".
واكد العياري انه يحترم شجاعة النائبة عبير موسي ولا يحترام رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220489

RIADH  (France)  |Samedi 13 Février 2021 à 09h 33m |           
Allez les nahdhaouis comme d'hab, hier vous lui faisiez des éloges car il disait du mal du président; aujourd'hui vous l'insultez car il dit la vérité sur vous et vos pare-chocs , mais c'est attendu des troupeaux sans cerveaux que vous êtes.

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 13 Février 2021 à 09h 20m |           
إذا لم تقاضيهم ولم تفضحهم فأصمت... ربّما أنت كاذب و مفتري لكي ترفع من شأنك، بالكذب والافتراء ؟؟؟؟؟؟؟



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