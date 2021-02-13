ياسين العياري: سياسي اعطاني فيديو اباحي لسياسي اخر وحزب قدم لي مليار في " قفة"

كشف النائب ياسين العياري في حوار ببرنامج " وحش الشاشة" الذي يبث على قناة التاسعة الاحد ان سياسي قدم له فيديو اباحي لسياسي اخر في اطار الصراعات.واضاف ياسين العياري" رغم الخصومة التي جمعتني بالسياسي المتضرر لكني لم انشر الفيديو لاني لست من النوع الذي يهتك الاعراض".وتابع العياري " حزب قدم لي مليار في " قفة" وذلك لكي اتجاهل بعض التجاوزات ولكني رفضت".واكد العياري انه يحترم شجاعة النائبة عبير موسي ولا يحترام رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.