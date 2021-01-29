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المرزوقي يدعو الي تشكيل جبهة سياسية لحماية البلاد من التحالف الفاشي الشعبوي

Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 - 09:28 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - قال الجمعة 29 جانفي، الرئيس السابق منصف المرزوقي انه حان الوقت لعودة قوى الثورة وتشكيل جبهة سياسية جديدة تحت راية دستور الثورة والمشترك الوطني لمواجهة حركة بالغة الخطورة تتشكل من تحالف الشعبويين والجزء الفاشي من النظام القديم.

وفي حوار لصحيفة القدس العربي ، شدد المرزوقي على ضرورة حماية البلاد محذّرا من أن نجاح هذا التحالف سينتهي بمرحلة خطيرة من الفوضى تتبعها بسرعة عودة الاستبداد وتعود تونس للمربع الأول.


واعتبر ان تونس اليوم في ورطة غير مسبوقة وهي ضحية صراع متزايد الخطورة بين برلمان يمثل الشرعية الانتخابية والدستورية لكنه فاقد لكل شرعية أخلاقية سياسية في عيون الناس وبين تحالف موضوعي بين الشعبويين والشق المتطرف من الاستبداديين لا هدف له إلا إلغاء دستور الثورة والعودة للحكم الفردي أي لحكم العائلة والمقربين والأجهزة.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219560

BABANETTOO  (France)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 11h 29m |           
à @Ridha ...

Ceux qui sont visés, vous les avez bien devinés !

Les parties fachistes ...

Sarramba  ()  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 10h 46m |           
لجنة حماية الثورة

Ridha_E  (France)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 10h 32m |           
M. MMM, la Tunisie est dans un sale pétrin depuis 2012 et vous êtes bien placé pour le savoir. C'est le système électoral choisi par nos prétendus politiciens qui est en train de ruiner le pays et sa démocratie naissante.
Pour le reste :
- l'ARP ne mérite pas cette appellation, la qualifier de cour de récréation d'une école primaire conviendrait mieux. Je ne rentre pas dans les détails, tout le monde connait la chanson.

- Au sujet de la constitution, elle sera surement corrigée mais plus personne ne peut revenir en arrière : la société civile, et non les politiques qui ne pensent qu'à leurs intérêts, est là pour la protéger.

- Quand vous parlez du retour au pouvoir au main d'une personne, de sa famille, de ses proches et d'un sytème, que pensez-vous de ce qui se passe aujourd'hui ? Ne sommes-nous pas dans le sytème que vous citez et dans des magouilles (corruption, combines, coalitions douteuses et contre nature, etc ...) pires que celles de ZABA ?

A l'avenir, il serait plus judicieux d'appeler un chat un chat et de dire clairement qui vous visez par vos sous entendus afin qu'on sache de qui et de quoi vous parlez.
Les discours creux, vagues et obscures, on en a mangé pendant 10 ans et on est toujours au point mort.



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