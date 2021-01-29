المرزوقي يدعو الي تشكيل جبهة سياسية لحماية البلاد من التحالف الفاشي الشعبوي

باب نات - قال الجمعة 29 جانفي، الرئيس السابق منصف المرزوقي انه حان الوقت لعودة قوى الثورة وتشكيل جبهة سياسية جديدة تحت راية دستور الثورة والمشترك الوطني لمواجهة حركة بالغة الخطورة تتشكل من تحالف الشعبويين والجزء الفاشي من النظام القديم.
وفي حوار لصحيفة القدس العربي ، شدد المرزوقي على ضرورة حماية البلاد محذّرا من أن نجاح هذا التحالف سينتهي بمرحلة خطيرة من الفوضى تتبعها بسرعة عودة الاستبداد وتعود تونس للمربع الأول.
واعتبر ان تونس اليوم في ورطة غير مسبوقة وهي ضحية صراع متزايد الخطورة بين برلمان يمثل الشرعية الانتخابية والدستورية لكنه فاقد لكل شرعية أخلاقية سياسية في عيون الناس وبين تحالف موضوعي بين الشعبويين والشق المتطرف من الاستبداديين لا هدف له إلا إلغاء دستور الثورة والعودة للحكم الفردي أي لحكم العائلة والمقربين والأجهزة.
وفي حوار لصحيفة القدس العربي ، شدد المرزوقي على ضرورة حماية البلاد محذّرا من أن نجاح هذا التحالف سينتهي بمرحلة خطيرة من الفوضى تتبعها بسرعة عودة الاستبداد وتعود تونس للمربع الأول.
واعتبر ان تونس اليوم في ورطة غير مسبوقة وهي ضحية صراع متزايد الخطورة بين برلمان يمثل الشرعية الانتخابية والدستورية لكنه فاقد لكل شرعية أخلاقية سياسية في عيون الناس وبين تحالف موضوعي بين الشعبويين والشق المتطرف من الاستبداديين لا هدف له إلا إلغاء دستور الثورة والعودة للحكم الفردي أي لحكم العائلة والمقربين والأجهزة.
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