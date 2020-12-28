الداخلية: العثور على جثة آدمية داخل سيارة محمود ثابت

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، أنه تم العثور مساء اليوم 28 ديسمبر 2020 على سيارة في قنال محاذي للطريق الوطنية رقم 09 وبالتثبت في لوحاتها المنجمية ثبت وأنها تعود بالملكية لوالد المواطن المفقود محمود ثابت.وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنه مّ تسخير فريق إنقاذ مدعوم بفريق غوص تابعيين للديوان الوطني للحماية المدنية لمباشرة عمليات البحث بالقنال المذكورة حيث تم العثور على جثة آدمية داخل السيارة، على أن تتم إجراءات تحديد هوية صاحبها لاحقا، هذا وتقوم فرق الانقاذ بعملية إخراج السيارة من القنال.يذكر أن عائلة محمود بلّغت عن فقدان ابنها منذ يوم الجمعة الماضي لما كان في طريق العودة إلى مقر سكناه في حدود منتصف الليل.