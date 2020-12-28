   Abdelhalim Hafed - حاول تفتكرني  

الداخلية: العثور على جثة آدمية داخل سيارة محمود ثابت

Photo Babnet
Publié le Lundi 28 Decembre 2020 - 19:47 قراءة: 0 د, 35 ث
أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، أنه تم العثور مساء اليوم 28 ديسمبر 2020 على سيارة في قنال محاذي للطريق الوطنية رقم 09 وبالتثبت في لوحاتها المنجمية ثبت وأنها تعود بالملكية لوالد المواطن المفقود محمود ثابت.




وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنه مّ تسخير فريق إنقاذ مدعوم بفريق غوص تابعيين للديوان الوطني للحماية المدنية لمباشرة عمليات البحث بالقنال المذكورة حيث تم العثور على جثة آدمية داخل السيارة، على أن تتم إجراءات تحديد هوية صاحبها لاحقا، هذا وتقوم فرق الانقاذ بعملية إخراج السيارة من القنال.

يذكر أن عائلة محمود بلّغت عن فقدان ابنها منذ يوم الجمعة الماضي لما كان في طريق العودة إلى مقر سكناه في حدود منتصف الليل.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 217755

Essoltan  (France)  |Lundi 28 Decembre 2020 à 19h 53m |           
Le jour où le père ERDOGAN a coffré un grand nombre des militaires , des policiers , des politiques et des citoyens tordus il sait qu'est-ce-qu'il fait . Regardez la Turquie de nos jours la prospérité , la sécurité , la paix sociale , les inventions et l'art du respect et surtout d’être respecté .
Pourquoi la Tunisie avec ses 10 millions d'habitants et avec tous les atouts dont elle dispose n'arrive pas à remonter la pente ???
Peut être tout le peuple est envoûté . On sait jamais Leila Trabelssi a des pouvoirs diaboliques .

Essoltan  (France)  |Lundi 28 Decembre 2020 à 19h 40m |           
Elle commence à faire PEUR ma TUNISIE ...
Triste sort d'un beau pays délaissé aux voyous , aux braqueurs , aux violeurs , aux corrompus , aux escrocs , aux hors la loi et surtout aux petits minables qui qui sèment la terreur ...
Sans "ZOLLAT" le pays se dirige vers EL HAWYA ...



En continu

Toutes les news

الاثنين 28 ديسمبر 2020 | 13 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:13 14:53 12:28 07:31 05:58
15°
 19° % 47 :الرطــوبة
تونــس
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-719°-1015°-914°-815°-8
  • Avoirs en devises
    22943,1

  • (28 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30364 DT        1$ =2,71088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 dec)   2555,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة