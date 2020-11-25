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الجيلاني الهمامي: قيس سعيّد غير قادر على قيادة حوار وطني وحزب العمال لن يشارك فيه

Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 - 12:48 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - علّق الأربعاء 25 نوفمبر، الناطق الرسمي لحزب العمال الجيلاني الهمامي على موجة الاحتجاجات التي تعيشها البلاد وتعامل الحكومة معها.
وقال الجيلاني الهمامي في حوار على راديو كاب أف أم " الحكومة تعالج الأزمات الاجتماعية بعقلية قديمة ومنوال تنموي قديم ولن تنجح في مساعيها"، مضيفا " اقترحنا في الجبهة الشعبية اصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية لكن لم يتم سماعنا أو أخذ اقتراحاتنا بعين الاعتبار".
وتوقع الجيلاني الهمامي تفاقم الاحتجاجات الشعبية نظرا لفشل سياسات الحكومة التي لم تحل المشاكل الكبرى.


وفي علاقة بتراجع اليسار التونسي في البلاد، قال الجيلاني الهمامي " اليسار التونسي لم يثبت جدارته حتى الأن ".

وفي حديثه عن الدعوات لحوار وطني شامل برعاية رئيس الجمهورية قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل، قال الجيلاني الهمامي " قيس سعيّد غير قادر على قيادة حوار وطني وحزب العمال لن يشارك فيه إذا ما تم تنظيمه".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215699

Radhouane2  (France)  |Mercredi 25 Novembre 2020 à 12h 58m |           
من هذا ؟

النسخة الثانية من حمة الهمامي ؟؟؟



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