الجلاصي: الغنوشي 50 عام يترأس الحركة ومازال يريد أن يكون رئيسا وأنا لا يمكن أن أكون شاهدا على هذه المسرحية

Jeudi 05 Mars 2020



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باب نات

- قال الخميس 5 مارس، القيادي المستقيل من حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي إن قرار استقالته من الحركة اتّخذه منذ أشهر لعدّة أسباب على رأسها وجود مساع داخل النهضة للتجديد لراشد الغنوشي كرئيس للحركة وممارسات بعض قيادات الحركة.وصرّح مستنكرا "عندما يصبح الحزب الأول فيه مشكلة فهذا يؤثر علي الدولة مضيفا بأن هناك قيادات في الحركة تتصرّف في الدولة بمنطق الغنيمة".وتابع مستغربا في إشارة لفترة ترأس الغنوشي للنهضة "50 عام من عام 69 ما ثماش اليوم لا رئيس دولة ولا حزب ولا منظمة في العالم يتم ترأسها 50 عام من نفس الشخص" وعلق قائلا "ثمة ناس خذات وقتها ووقت غيرها وطرق تفكيرها أصبحت قديمة".واعتبر أن تواصل زعيم طوال هذه الفترة يخلق حوله نوعا من البلاط ويتسبب في دخول الفساد وزرع ثقافة الولاء. وأضاف "اذا كان الحزب الأول ليس ديمقراطيا وتصبح الديمقراطية فيه شكلية فلا يمكن أن أكون شاهدا على مسرحية سمجة".