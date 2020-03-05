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الجلاصي: الغنوشي 50 عام يترأس الحركة ومازال يريد أن يكون رئيسا وأنا لا يمكن أن أكون شاهدا على هذه المسرحية

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - قال الخميس 5 مارس، القيادي المستقيل من حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي إن قرار استقالته من الحركة اتّخذه منذ أشهر لعدّة أسباب على رأسها وجود مساع داخل النهضة للتجديد لراشد الغنوشي كرئيس للحركة وممارسات بعض قيادات الحركة.

وصرّح مستنكرا "عندما يصبح الحزب الأول فيه مشكلة فهذا يؤثر علي الدولة مضيفا بأن هناك قيادات في الحركة تتصرّف في الدولة بمنطق الغنيمة".


وتابع مستغربا في إشارة لفترة ترأس الغنوشي للنهضة "50 عام من عام 69 ما ثماش اليوم لا رئيس دولة ولا حزب ولا منظمة في العالم يتم ترأسها 50 عام من نفس الشخص" وعلق قائلا "ثمة ناس خذات وقتها ووقت غيرها وطرق تفكيرها أصبحت قديمة".
واعتبر أن تواصل زعيم طوال هذه الفترة يخلق حوله نوعا من البلاط ويتسبب في دخول الفساد وزرع ثقافة الولاء. وأضاف "اذا كان الحزب الأول ليس ديمقراطيا وتصبح الديمقراطية فيه شكلية فلا يمكن أن أكون شاهدا على مسرحية سمجة".

  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 199232

Portugal  (Portugal)  |Jeudi 05 Mars 2020 à 15h 07m |           
و إنجيلا ميركل
لماذا لا تزال في المنصب؟
ماذا قال الغنوشي او فعل أمرًا مهينًا كي ينسحب
من الرئاسة
اوليس لحركة النهضة مجلس شورى
وهل تعتقدون ان الديموقراطية هي التداول على السلطة بالمعنى السلبي!؟
وما الفرق بين تعريفكم للديموقراطية وتعريف من يريد سقي قبره ببولنا عليه حين قال حتى ولو النهضة ردّت تونس كيف سويسرا فأنا سأحاربها لتسقط.
هل هذا تفكير وتدبير ام تكعوير ودزّان للأعور !!!؟؟؟
ثمّ النهضة أقوى حزب في تونس أحببتم أم كرهتم
وما تشويهها يوميًا الا خير دليل على ذلك
طبيعي ان تكون فيها بعض الأماكن الهشّة والغير محمية فينقضّ عليها من هبّ ودبّ.
ثمّ الدكتور الجلاصي كان قد كتب رسالة من ست صفحات الم تكفه
وان لم تكفه فلماذا لا يكتب كتابًا ويترك الاعلام حتى لا ينهش في عرض أقوى وأشرف حزب في تونس.
أسباب استقالته وجيهة لا غبار على ذلك وهو مناضل بالكلمة ولم تسجّل عليه شائبة طوال حياته السياسية
لكن لماذا رفع السريّة عن بعض الأمور ولماذا لم يكن شفّافا ورفع السريّة
عن الأوضاع في تونس بعد الثورة مفاهمات في لهو باردو او قرطاج وسفارات الدول الأخرى والتي كانت كلّها لضرب حركته

Karimyousef  (France)  |Jeudi 05 Mars 2020 à 15h 05m |           
Il a raison ,on ne peut pas reprocher aux dirigeants de s'accrocher au pouvoir et ne pas le faire à l'égard de ghanouchi.
Jlassi est un homme intègre et n'a besoin de leçon de personne



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