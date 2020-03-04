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لوبوان الفرنسية : مخطّط محمد بن زايد ''عسكرة'' العالم العربي من دبي حتى تخوم تونس العاصمة ،و طرابلس هي البوّابة

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
قراءة: 1 د, 15 ث

باب نات - طارق عمراني - نشر موقع مجلة لوبوان الفرنسية مقالا تحت عنوان

Comment les Émirats veulent imposer leur ordre au Maghreb

تحدث فيه عن العقيدة العسكرية لولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد و المعروف ب MBZ.

و افتتح مراسل لوبوان في تونس بنوا دالما مقاله بإستحضار تلك الصورة قبل الإنتخابات التشريعية و الرئاسية في تونس حيث ظهرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و هي قيادية سابقة في حزب التجمع المنحل و هي تتوعد الإسلاميين بالسجن و الاستئصال بينما كان بجانبها السفير الإماراتي جالسا بكل هدوء ...

و اضاف المقال بان هذه الصورة التي اثارت حفيظة التونسيين بإعتبارها تدخلا دييلوماسيا في الشان الداخلي التونسي تعتبر صورة تؤكد المساعي الإماراتية لإحتواء الثورات العربية و عسكرتها إذ اعتبر الباحث سيباستيان بوسوا في تصريح لمجلة لوبوان بأن أبو ظبي نجحت منذ 6 سنوات في وأد المسار الديمقراطي في مصر بتنصيب حاكم عسكري موال لها و هو المشير عبد الفتاح السيسي و هي تحاول إكمال مخططها بدعم الثورات المضادة في العالم العربي من اليمن وصولا لدول شمال افريقيا ...

و أردف المقال بأن محمد بن زايد يخوض حربه في ليبيا بكل شراسة بدعم المشير المتقاعد خليفة حفتر بينما تقوم جماعات الإمارات في العواصم الاوروبية بالبحث عن دعم دولي لحليفها .

و ختم المقال بالإشارة إلى ان الحرب على طرابلس ستكون المحك في الصراع الإقليمي ،حيث ان بسط السيطرة على العاصمة الليبية سيكون البوابة لمحمد بن زايد لتحقيق حلمه بعسكرة العالم العربي من ابو ظبي إلى تخوم تونس العاصمة...

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199132

Sarramba  (France)  |Mercredi 04 Mars 2020 à 11h 36m |           
ماذا ينتضر أمن الدولة و على رأسها رئيس الجمهورية بمحاكمة كل من خضع للتواطؤ مع قوة خارجية على أساس الخيانة العضمى للوطن و قطع العلاقات أو على الأقل توجيه توبيخ لكل مخرب لئيم



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