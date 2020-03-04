لوبوان الفرنسية : مخطّط محمد بن زايد ''عسكرة'' العالم العربي من دبي حتى تخوم تونس العاصمة ،و طرابلس هي البوّابة

Mercredi 04 Mars 2020
قراءة: 1 د, 15 ث
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع مجلة لوبوان الفرنسية مقالا تحت عنوان
Comment les Émirats veulent imposer leur ordre au Maghreb
تحدث فيه عن العقيدة العسكرية لولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد و المعروف ب MBZ.
و افتتح مراسل لوبوان في تونس بنوا دالما مقاله بإستحضار تلك الصورة قبل الإنتخابات التشريعية و الرئاسية في تونس حيث ظهرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و هي قيادية سابقة في حزب التجمع المنحل و هي تتوعد الإسلاميين بالسجن و الاستئصال بينما كان بجانبها السفير الإماراتي جالسا بكل هدوء ...
و اضاف المقال بان هذه الصورة التي اثارت حفيظة التونسيين بإعتبارها تدخلا دييلوماسيا في الشان الداخلي التونسي تعتبر صورة تؤكد المساعي الإماراتية لإحتواء الثورات العربية و عسكرتها إذ اعتبر الباحث سيباستيان بوسوا في تصريح لمجلة لوبوان بأن أبو ظبي نجحت منذ 6 سنوات في وأد المسار الديمقراطي في مصر بتنصيب حاكم عسكري موال لها و هو المشير عبد الفتاح السيسي و هي تحاول إكمال مخططها بدعم الثورات المضادة في العالم العربي من اليمن وصولا لدول شمال افريقيا ...
و أردف المقال بأن محمد بن زايد يخوض حربه في ليبيا بكل شراسة بدعم المشير المتقاعد خليفة حفتر بينما تقوم جماعات الإمارات في العواصم الاوروبية بالبحث عن دعم دولي لحليفها .
و ختم المقال بالإشارة إلى ان الحرب على طرابلس ستكون المحك في الصراع الإقليمي ،حيث ان بسط السيطرة على العاصمة الليبية سيكون البوابة لمحمد بن زايد لتحقيق حلمه بعسكرة العالم العربي من ابو ظبي إلى تخوم تونس العاصمة...
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع مجلة لوبوان الفرنسية مقالا تحت عنوان
تحدث فيه عن العقيدة العسكرية لولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد و المعروف ب MBZ.
و افتتح مراسل لوبوان في تونس بنوا دالما مقاله بإستحضار تلك الصورة قبل الإنتخابات التشريعية و الرئاسية في تونس حيث ظهرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و هي قيادية سابقة في حزب التجمع المنحل و هي تتوعد الإسلاميين بالسجن و الاستئصال بينما كان بجانبها السفير الإماراتي جالسا بكل هدوء ...
و اضاف المقال بان هذه الصورة التي اثارت حفيظة التونسيين بإعتبارها تدخلا دييلوماسيا في الشان الداخلي التونسي تعتبر صورة تؤكد المساعي الإماراتية لإحتواء الثورات العربية و عسكرتها إذ اعتبر الباحث سيباستيان بوسوا في تصريح لمجلة لوبوان بأن أبو ظبي نجحت منذ 6 سنوات في وأد المسار الديمقراطي في مصر بتنصيب حاكم عسكري موال لها و هو المشير عبد الفتاح السيسي و هي تحاول إكمال مخططها بدعم الثورات المضادة في العالم العربي من اليمن وصولا لدول شمال افريقيا ...
و أردف المقال بأن محمد بن زايد يخوض حربه في ليبيا بكل شراسة بدعم المشير المتقاعد خليفة حفتر بينما تقوم جماعات الإمارات في العواصم الاوروبية بالبحث عن دعم دولي لحليفها .
و ختم المقال بالإشارة إلى ان الحرب على طرابلس ستكون المحك في الصراع الإقليمي ،حيث ان بسط السيطرة على العاصمة الليبية سيكون البوابة لمحمد بن زايد لتحقيق حلمه بعسكرة العالم العربي من ابو ظبي إلى تخوم تونس العاصمة...
1 de 1 commentaires pour l'article 199132
En continu
- Hier 22:11 الجزائر.. ارتفاع مصابي ''كورونا'' إلى 8
- Hier 21:08 السيد القائد الرفيق زهير
- Hier 21:02 المنشور 108
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:45
|18:19
|15:46
|12:38
|06:46
|05:20
|
16°
|18°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
10.8 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|18°-11
|21°-9
|19°-11
|15°-7
|15°-10
Follow @babnet_Tunisie
(109 455) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 666) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 413) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 353) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 096) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 54 022) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 705) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 745) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 370) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 731) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 220) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 398) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 981) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 706) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 43 226) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 42 360) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 40 881) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 39 024) لقد عرّاها تماما...
( 37 022) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 34 809) صورة مخجلة من ساحل العاج: تونسي يص
Par:Jraidawalasfour (Europe )
Sur: ضحى الحداد: عبير موسي فاشية و لا مقارنة بينها و بين الغنوشي في معاملة معارضيهما