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عماد الدايمي: اتركوا المرزوقي بسلام لقد ترك لكم المشهد السياسي الملوث واسع وعريض

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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باب نات - قال النائب السابق عماد الدايمي ان الاشاعة المتعلقة بوفاة الرئيس السابق المنصف المرزوقي تاتي في اطار تواصل عمليات التشويه رغم انه ترك عالم السياسة واسعا وعريضا.

وكانت تدوينة منسوبة لوزير الخارجية الحالي على تويتر يشير فيها الى وفاة المرزوقي ليتضح ان الحساب ليس للوزير.


وكتب الدايمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" ترك لهم المشهد السياسي الملوّث واسعًا وعريضًا .. ولكنهم يلاحقونه بالإشاعات والأكاذيب والحقد الأعمى .. ويستهدفونه في حياته ..
عن الدكتور المنصف المرزوقي أتحدّث ..
اتركوا الرجل بسلام .. هو بخير تام وصحة جيدة .. وهو يفكر ويكتب ويحاضر وينتج مضامين للأجيال العربية والإنسانية القادمة .. ويستمتع بوقته وأحفاده ..
رجل استثنائي سابق لزمانه .. ظلمه الواقع وسينصفه التاريخ.."






  
  
  

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