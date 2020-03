Toutes les cartes bancaires de l'UBCI désormais biodégradables...

Lundi 02 Mars 2020



Lecture 1 min, 27 sec





Communiqu de Presse -

Cest un geste co-responsable fort que lUBCI vient dadopter en convertissant toutes ses cartes bancaires en cartes cologiques biodgradables.Premire banque en Tunisie lancer en 2017 la carte Visa LIVRETO, 100% vgtale et recyclable, lUBCI gnralise aujourdhui cette dmarche favorable la protection de lenvironnement et innovante toutes ses cartes bancaires.Les cartes UBCI sont dsormais fabriques partir dun plastique PLA (Acide Poly lactique), polymre 100% vgtal conu base damidon de mas, ce qui les rend biodgradables, tout en conservant lensemble des fonctionnalits dune carte bancaire sans aucune altration de la scurit des paiements pour les clients.En marge de cette action, la banque lance galement sur sa page Facebook, un quizz baptis Eco Friendly by UBCI pour sensibiliser les jeunes la protection de lenvironnement.Fidle son engagement RSE, la banque renforce ainsi ses actions co-responsables et vise rduire de faon significative son impact environnemental en respectant les objectifs du Dveloppement Durable des Nations Unies. Rappelons qu travers son adhsion au Pacte pour une Tunisie verte, lUBCI sest engage reverser 1 dinar sur chaque souscription sa carte Livreto, au profit dun fonds de reboisement de la Tunisie, qui a pour objectif de planter un million darbres dans les rgions les plus touches par la dsertification.LUBCI a aussi lanc rcemment sa carte ECOCARD, qui offre ses dtenteurs des rductions auprs d'enseignes commerciales partenaires, spcialises dans les produits et services cologiques et biologiques.A travers lensemble de ces actions, lUBCI entend ainsi demeurer un acteur de rfrence au sein des tablissements financiers tunisiens en matire de Responsabilit sociale et environnementale.