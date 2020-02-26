فيصل التبيني:''يا سي الفخفاخ منين جاتك الثورية جابك سعيد ياخي درت عليه مع الغنوشي''

Mercredi 26 Février 2020



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باب نات

- هاجم النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ قائلا بانه يتحدث عن الثورية وهو بعيد كل البعد عنها متابعا " اليوم اصبح الفخفاخ والشاهد والغنوشي ثوريين ونحن عملاء.وتسائل فيصل التبيني " يا سي الفخفاخ منين جاتك الثورية متابعا " الرئيس قيس سعيد جلبك لكنك تامرت عليه مع راشد الغنوشي.وتابع فيصل التبيني " عوض ان تتحاور في دار الضيافة اصبحت تتامر مع الغنوشي في منزله كما فعل الشاهد مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي".