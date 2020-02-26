Radio Babnet Tunisie  Asala Nasri - ليه الغرور   

فيصل التبيني:''يا سي الفخفاخ منين جاتك الثورية جابك سعيد ياخي درت عليه مع الغنوشي''

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
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باب نات - هاجم النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ قائلا بانه يتحدث عن الثورية وهو بعيد كل البعد عنها متابعا " اليوم اصبح الفخفاخ والشاهد والغنوشي ثوريين ونحن عملاء.

وتسائل فيصل التبيني " يا سي الفخفاخ منين جاتك الثورية متابعا " الرئيس قيس سعيد جلبك لكنك تامرت عليه مع راشد الغنوشي.


وتابع فيصل التبيني " عوض ان تتحاور في دار الضيافة اصبحت تتامر مع الغنوشي في منزله كما فعل الشاهد مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي".


  
  
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 198689

Jraidawalasfour  (Europe)  |Mercredi 26 Février 2020 à 12h 49m |           
نحكيو على تونسنا والزمان معكوس صار فيه الفار 🐁ينقّز على القطوس
شُفت النعجة النايفة تعقّر في الذيب 👀 بعيني 👁
شُفت الصيد هارب من التبيب 🌍العالم اصبح بالمقلوب ⁉ وزغراطة و 👺ثرثارة النواب ظاهرلي عايشين بزطلة و هلوسة الحبوب

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 26 Février 2020 à 12h 39m |           
هذا النوع السخيف من البرلمانيين على وشك الزوال كانت بكثرة ولكن بقي البعض القليل
ان شاء الله لا نشاهدهم في البرلمان او في الاعلام في المستقبل

Tfouhrcd  (Germany)  |Mercredi 26 Février 2020 à 12h 12m |           
وقاحة ما بعدها من وقاحة ...اللوم على الذين انتخبوه ولا على أحد غيرهم ...النائب يجب أن يكون متخلقا محاورا يتكلم في الأمور التي انتخب من أجلها ولا يكون ثرثارا إمّعة لغيرة

Jugurtha_tn  ()  |Mercredi 26 Février 2020 à 12h 09m |           
إنسان تافه.
هذا هو الرويبضة



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