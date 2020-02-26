فيصل التبيني:''يا سي الفخفاخ منين جاتك الثورية جابك سعيد ياخي درت عليه مع الغنوشي''

Mercredi 26 Février 2020
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باب نات - هاجم النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ قائلا بانه يتحدث عن الثورية وهو بعيد كل البعد عنها متابعا " اليوم اصبح الفخفاخ والشاهد والغنوشي ثوريين ونحن عملاء.
وتسائل فيصل التبيني " يا سي الفخفاخ منين جاتك الثورية متابعا " الرئيس قيس سعيد جلبك لكنك تامرت عليه مع راشد الغنوشي.
وتابع فيصل التبيني " عوض ان تتحاور في دار الضيافة اصبحت تتامر مع الغنوشي في منزله كما فعل الشاهد مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي".
باب نات - هاجم النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ قائلا بانه يتحدث عن الثورية وهو بعيد كل البعد عنها متابعا " اليوم اصبح الفخفاخ والشاهد والغنوشي ثوريين ونحن عملاء.
وتسائل فيصل التبيني " يا سي الفخفاخ منين جاتك الثورية متابعا " الرئيس قيس سعيد جلبك لكنك تامرت عليه مع راشد الغنوشي.
وتابع فيصل التبيني " عوض ان تتحاور في دار الضيافة اصبحت تتامر مع الغنوشي في منزله كما فعل الشاهد مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي".
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Par:Jraidawalasfour (Europe )
Sur: موقع ميدل إيست آي البريطاني : حكومة تونس ،حكومة المتناقضات على حافة الهاوية و "ساحة حرب" مفتوحة على عديد الجبهات