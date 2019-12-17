20 سنة سجنا في حق شاب اضرم النار في منزل فتاة قطعت علاقاتها به وحاول حرقها حية بمساعدة رفاقه..

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - قضت امس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب 20 سنة سجنا في حق شاب وجهت له تهة ايقاد النار في محل مسكون .
وذلك اثر شكاية تقدمت بها فتاة اكدت فيها انه لما انهت علاقتها بشاب فوجئت به يقتحم منزلها رفقة شابين اخرين بجهة الكرم الغربي ثم سكب البنزين على اثاث المنزل واضرموا فيه النار ثم اغلق عليها صديقها الباب. الا انها تمكنت من الفرار من الباب الخلفي لمنزلها الكائن بمنطقة الكرم الغربي ..
هذا وقضت المحكمة بعامين سجنا في حق صديقا المتهم الرئيسي.
وذلك اثر شكاية تقدمت بها فتاة اكدت فيها انه لما انهت علاقتها بشاب فوجئت به يقتحم منزلها رفقة شابين اخرين بجهة الكرم الغربي ثم سكب البنزين على اثاث المنزل واضرموا فيه النار ثم اغلق عليها صديقها الباب. الا انها تمكنت من الفرار من الباب الخلفي لمنزلها الكائن بمنطقة الكرم الغربي ..
هذا وقضت المحكمة بعامين سجنا في حق صديقا المتهم الرئيسي.
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Par:Nouri (Switzerland )
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