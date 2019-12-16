ضحى الحداد: أتحدى عبير موسي في مناظرة تلفزية وهي خطر على الديمقراطية

Lundi 16 Decembre 2019



باب نات

- في تصريح لموقع باب نات قالت الناشطة السياسية و الفاعلة في المجتمع المدني ضحى الحداد أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لا علاقة لها بالحداثة و البورقيبية و خطابها اقصائي و عدائي و تمثل خطرا على الديمقراطية .و أعلنت ضحى الحداد أنها تتحدى عبير موسي في مناظرة سياسية و فكرية في أي منبر تلفزي و ستثبت للتونسيين أن ذلك الخطاب متخلف عن العصر و بعيد عن قيم الحداثة و أسسها .كما اشارت ضحى الحداد أنها ملتصقة بالواقع التونسي و زارت كل جهات البلاد و عرفت مشاغل الشباب الحقيقية و خطاب عبير موسي لا يبني بل يكرس الكراهية و الأحقاد بين التونسيين و ما فعلته في البرلمان مخجل و مقرف .و في الختام دعت ضحى الحداد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الى مناظرتها في أقرب وقت و ستكشف تهافت اطروحاتها و خطابها .